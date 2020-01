Nickelback annonce la tournée «Toutes les bonnes raisons» pour l’été 2020 avec des pilotes de Stone Temple

Groupe de rock multi-platine, en tête des palmarès NICKELBACK est sur le point de prendre la route cet été, apportant certains de ses plus grands succès à des salles à travers l’Amérique du Nord lors de la tournée en tête d’affiche du groupe en 2020. NICKELBACK célébrera le 15e anniversaire de son album n ° 1 certifié diamant “Toutes les bonnes raisons” en interprétant l’album dans son intégralité, en plus d’une multitude de tubes que les fans connaissent et aiment. L’album a produit un incroyable sept singles radio, dont cinq étaient Top 20 Hot 100 singles, y compris “Photographier”, “Rock star”, “Loin”, “Si tout le monde se souciait” et “Savin ‘Me”. PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE se joindra en tant qu’invité spécial à toutes les dates. TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN et SWITCHFOOT prendra en charge à certaines dates.

Débutant le 19 juin à Raleigh, la visite visitera des amphithéâtres et des arénas à travers les États-Unis et le Canada. Les billets seront mis en vente ce jeudi 23 janvier à 10 h, heure locale, au LiveNation.com. Les billets pour la pelouse ne coûtent que 25 $ à partir de ce jeudi pour une durée limitée (plus les frais applicables).

À la libération, “Toutes les bonnes raisons“a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès américain Billboard 200 et a marqué les troisièmes débuts consécutifs du groupe n ° 1 dans son Canada natal. “Toutes les bonnes raisons” a passé 110 semaines dans le Top 30 du classement américain Billboard 200 et a reçu plusieurs certifications or et platine à travers le monde. Avec plus de 19 millions d’exemplaires vendus dans le monde, le record emblématique est l’un des albums les plus vendus en Amérique du Nord.

Depuis sa formation en Alberta, au Canada, en 1995, célébrée à l’échelle mondiale NICKELBACK se sont imposés comme l’un des actes les plus viables et les plus importants sur le plan commercial des trois dernières décennies. NICKELBACKLe succès de ” comprend des ventes mondiales de plus de 50 millions d’unités, solidifiant leur statut comme l’un des actes les plus vendus de tous les temps.

Leur écrasement incontournable et irrésistible “Comment vous me rappelez” a été nommé Panneau d’affichage“Top Rock Song Of The Decade” et était n ° 4 sur le Top 10 des chansons de la liste des années 2000. “Toutes les bonnes raisons” a été certifié diamant (10 millions d’exemplaires vendus) par le RIAA, en 2018, en les mettant sur une liste d’élite d’artistes pour y parvenir. Parmi toutes ces distinctions, elles ont également été nommées Panneau d’affichage«Top Rock Group of the Decade». Et, en cours de route, ils ont reçu neuf Prix ​​Grammy nominations, trois American Music Awards, une Prix ​​des musiques du monde, une Prix ​​du public, Douze Prix ​​JUNO, Sept Prix ​​vidéo MuchMusicet ont été intronisés au Canada Walk of Fame (2007).

Avec plus de 23 singles et fans en tête du classement couvrant le monde entier, NICKELBACK compte douze tournées mondiales consécutives à guichets fermés, jouant devant plus de huit millions de fans inconditionnels et adorateurs.

Des dates de tournée:

19 juin – Raleigh, Caroline du Nord * – Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek



20 juin – Virginia Beach, VA * – Amphithéâtre de prêts immobiliers pour anciens combattants United à Virginia Beach



23 juin – Charlotte, NC * – PNC Music Pavilion



26 juin – Noblesville, IN * – Ruoff Music Center



27 juin – Cincinnati, OH * – Riverbend Music Center



30 juin – Burgettstown, Pennsylvanie * – S&T Bank Music Park



02 juil. – Clarkston, MI * – DTE Energy Music Theatre



03 juil. – Darien Center, NY * – Amphithéâtre du lac Darien



05 juil. – Bethel, NY * – Bethel Woods Center for the Arts



08 juil. – Toronto, ON * – Scène Budweiser



10 juillet – Hartford, CT * – Théâtre XFINITY



11 juillet – Hershey, PA * – Hersheypark Stadium



17 juillet – Bristow, Virginie * – Jiffy Lube Live



19 juillet – Camden, NJ * – BB&T Pavilion



22 juil. – Saratoga Springs, NY * – Saratoga Performing Arts Center



25 juillet – Bangor, ME * – Darling’s Waterfront Pavilion



26 juillet – Mansfield, MA * – Xfinity Center



29 juillet – Syracuse, NY * – St. Joseph’s Health Amphitheater à Lakeview



31 juillet – Holmdel, NJ * – PNC Bank Arts Center



01 août – Wantagh, NY * – Northwell Health au Jones Beach Theatre



04 août – Cuyahoga Falls, OH * – Blossom Music Center



06 août – St. Paul, MN * – Xcel Energy Center



08 août – Rogers, AR * – Walmart AMP



09 août – Omaha, NE * – CHI Health Center Omaha



15 août – West Palm Beach, FL ^ – Amphithéâtre financier iTHINK au South Florida Fairground



16 août – Tampa, FL ^ – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre au FL State Fairgrounds



19 août – Alpharetta, GA ^ – Ameris Bank Amphitheatre



21 août – Nashville, TN ^ – Bridgestone Arena



22 août – Maryland Heights, MO ^ – Amphithéâtre du Casino Hollywood



25 août – Kansas City, MO ^ – Sprint Center



27 août – Milwaukee, WI ^ – Amphithéâtre américain d’assurance familiale



29 août – Tinley Park, IL ^ – Hollywood Casino Amphitheatre



01 sept. – Morrison, CO ^ – Red Rocks Amphitheatre



03 septembre – Dallas, TX ^ – Dos Equis Pavilion



Septembre 04 – Woodlands, TX ^ – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman



11 septembre – Auburn, WA ^ – Amphithéâtre de White River



12 septembre – Ridgefield, WA ^ – Amphithéâtre d’approvisionnement en lumière solaire



15 septembre – Spokane, WA ^ – Spokane Arena



18 septembre – Boise, ID ^ – Ford Idaho Center Arena



19 septembre – West Valley City, UT ^ – Amphithéâtre USANA



22 septembre – Albuquerque, NM ^ – Amphithéâtre d’Isleta



25 septembre – Irvine, Californie ^ – FivePoint Amphitheatre



26 septembre – Phoenix, AZ ^ – Ak-Chin Pavilion



29 septembre – Chula Vista, CA ^ – Amphithéâtre de la North Island Credit Union



02 octobre – Wheatland, CA ^ – Toyota Amphitheatre



03 octobre – Mountain View, CA ^ – Shoreline Amphitheatre

* PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE et TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN



^ PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE et SWITCHFOOT



Il y a 15 ans, nous avons sorti All The Right Reasons. Il est temps de célébrer. Tour toutes les bonnes raisons. Lecture de l’album d’une couverture à l’autre et plus encore. Avec nos amis @STPBand, @TheTylerBryant et @Switchfoot. Billets en vente 1/23. https://t.co/C8SFhg2jmC # ATRR15 pic.twitter.com/PuYJWaLZzN

– Nickelback (@Nickelback) 21 janvier 2020

