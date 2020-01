Nickelback semble être une tournée taquine célébrant le 15e anniversaire de l’album “ Toutes les bonnes raisons ”

NICKELBACKLe site Web officiel de la Chine a lancé un compte à rebours qui devrait atteindre zéro le mardi 21 janvier à 9 h 00 HNP. Le groupe a également publié une vidéo teaser d’une minute et l’a sous-titrée avec les paroles de la chanson “Photographier” de l’album 2005 “Toutes les bonnes raisons”“Nous avons dit un jour que nous découvririons ce que ça fait de chanter plus que juste le volant”, ainsi qu’un lien vers Nickelback.com et les hashtags # ATRR15 # NB2020, suggérant qu’une célébration du 15e anniversaire de NICKELBACKLe cinquième album est en préparation cette année.

Pendant ce temps, un lieu de Syracuse, New York, taquine une nouvelle annonce de concert sur Facebook avec une photo d’une voiture noire sur une autoroute ensoleillée. “Je conduis noir sur noir … Nickelback.com # ATRR15 # NB2020”, le Live Nation L’amphithéâtre Saint-Joseph de la santé sur le compte officiel de Lakeview a écrit vendredi, citant les paroles d’ouverture de la NICKELBACK chanson “Animaux”, qui est également tiré de “Toutes les bonnes raisons”.

“Toutes les bonnes raisons” Etait le premier NICKELBACK album avec l’ancien 3 PORTES BAS le batteur Daniel Adair, qui a remplacé Ryan Vikedal en janvier 2005. Le LP est arrivé en tête du palmarès des albums canadiens et du palmarès américain du Billboard 200 et s’est vendu à 12 millions d’exemplaires dans le monde. Il est NICKELBACKalbum le plus vendu à ce jour, selon les certifications du CRIA, les RIAA, et le BPI.

“Toutes les bonnes raisons” a été certifié diamant par le RIAA en mars 2017, célébrant les 10 millions de ventes et de streams aux États-Unis, le LP a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard 200 albums et a passé plus de 200 semaines sur le décompte. L’ensemble présentait cinq singles parmi les 40 meilleurs du Billboard Hot 100, dont trois top 10: “Photographier” (N ° 2), “Loin” (N ° 8) et “Rock star” (Numéro 6).

En septembre dernier, NICKELBACK bassiste Mike Kroeger a déclaré qu’il n’y avait pas de plans concrets pour le groupe de retourner au studio prochainement pour faire le suivi de 2017 “Nourrir la machine” album.

Lors de sa sortie en juin 2017, “Nourrir la machine” a atterri au n ° 5 sur le graphique Billboard 200. Selon Panneau d’affichage, l’ensemble a déplacé 47 000 unités au cours de sa première semaine (43 000 des ventes d’albums). Ce fut le premier NICKELBACK Le studio ne devrait pas entrer au n ° 1 lors de sa sortie sur l’un des tableaux datant de la création des albums Top Rock en 2006 et Hard Rock (et Alternative) en 2007.

Les sept derniers NICKELBACK albums ont tous salué dans le top 10 du Billboard 200, une course qui a commencé avec la première n ° 2 de “Silver Side Up” en 2001.



