Nicki Minaj revient avec Fiery, un nouveau single “Yikes”

La reine est de retour, avec Nicki Minaj laissant tomber un surprise célibataire ‘Yikes’, et apportant de la chaleur à son nouveau single fougueux.

Produit par Pooh Beatz, le morceau voit Nicki livrer ses barbes de marque sur une production lourde.

Pas étranger à la controverse, Minaj a encore fait bouger les choses, alors que les fans ont spéculé que le nouveau morceau était destiné à son ex, Meek Mill, avec qui la chanteuse s’était publiquement battue avec les médias sociaux.

“Euh, yikes, je joue au tag et le fais pour la vie / Yikes, toi un clown, tu le fais pour les likes / Yikes, oui, c’est serré, mais ça ne mord pas / Grip it right, il est comme,” elle crache sur le refrain.

Après avoir annoncé sa retraite l’année dernière, les fans étaient inquiets de voir que le maître de cérémonie avait vraiment jeté l’éponge. Heureusement, elle est revenue avec des armes à feu.

«Yikes» est le premier nouveau matériel du rappeur de New York, après le single unique «Megatron» en 2019 et son album à succès Queen en 2018.

En attendant, Nicki a sauté sur un certain nombre de pistes pour certains collaborations de haut niveau avec des artistes comme Normani, Megan Thee Stallion, Ty Dolla $ ign, Ariana Grande, Lil Durk, Trina, PnB Rock, Murda Beatz et Karol G.

Tout comme Minaj a sorti son nouveau single vendredi, le rappeur Meek Mill a également sorti un nouveau titre intitulé «Believe» avec Justin Timberlake.

Minaj a également laissé entendre que de nouveaux éléments étaient en préparation lors de sa récente apparition à la conférence Pollstar Live 2020 à Los Angeles cette semaine, a rapporté Rolling Stone.

Dans une conversation principale entre le méga-magnat / manager Irving Azoff et Minaj, les deux ont plaisanté à propos de la sortie de son nouvel album:

“Faut-il laisser tomber ce record?”, Cria Azoff à la foule. “Maintenant, ils veulent que je l’éteigne, alors je vais peut-être l’éteindre …”, a répondu Minaj. “C’est la journée nationale des fuites!”, A répondu Azoff.

La chanteuse, rappeuse et animatrice de radio a également parlé de créer un jour son propre label et de faire une pause dans les médias sociaux.

“En fait, quand j’ai publié le tweet sur la retraite, je me suis dit pendant un moment:” Lemme vient de prendre sa retraite. “Je pensais vraiment que c’était une bonne idée à l’époque, mais maintenant je ne le fais plus. Les médias sociaux sont un outil. Cela peut être votre meilleur ami ou votre pire cauchemar. Et si vous n’avez pas cette force mentale pour naviguer, cela peut vous coûter tout. Tu dois être si prudent avec ça. “

Écoutez le meilleur de Nicki Minaj sur Apple Music et Spotify.