Nicko Mcbrain d’Iron Maiden offre un aperçu détaillé de son kit de batterie Icarus (vidéo)

IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain a donné Rythme magazine un aperçu détaillé de son kit de batterie Icarus signature sur le British Drum Co. se tenir à cette année NAMM convention à Anaheim, Californie. Découvrez la vidéo ci-dessous.

En novembre dernier, Nicko a annoncé qu’il jouera désormais la marque de batterie basée à Manchester, au Royaume-Uni British Drum Co. et porter le titre “Ambassadeur international” avec lui.

British Drum Co. existe depuis 2015, lancé par le constructeur de tambours Keith Keough quatre ans après avoir vendu sa propre entreprise, KD Drums, à Premier. Premier est l’entreprise McBrain approuvé pour une grande partie des années 90 et 2000.

Selon Drummerszone, Nicko joue maintenant le British Drum Co. Série Legend. Les tailles de tous ses tambours restent les mêmes et vous les verrez sur scène lors du leg 2020 JEUNE FILLEc’est “L’héritage de la bête” tour.

Nicko a le sien IRON MAIDEN oeuvre sur tous les tambours de son kit. Chaque tambour comporte JEUNE FILLEmascotte Eddie et a sa propre histoire relative à la mise en scène et à l’histoire de la “Héritage” tour.

Il y a moins de quatre ans, Nicko renvoyé à Sonor le IRON MAIDEN batteur et Sonor a annoncé la grande nouvelle juste avant le NAMM Show Ouverture de 2016.

Quand IRON MAIDEN a lancé le “L’héritage de la bête” tournée de concerts en 2018, Sonor et McBrain a dévoilé le kit de batterie spécialement conçu pour la tournée. La finition de l’illustration était basée sur la conception de la production du “L’héritage de la bête” visite et entièrement sur mesure et unique.

Exploité pour remplacer Clive Burr en 1982 après des activités de tournée pour “Numéro de la bête” conclu, McBrain apporté un degré de finesse et de technicité qui faisait largement défaut IRON MAIDENest la première sortie. Tandis que Bavure a souvent été salué pour son style lourd et punk, McBrain était en grande partie le contraire, jouant avec un degré de dextérité et de flair qui a aidé le compositeur principal Steve Harris prendre JEUNE FILLE sur des chemins plus aventureux. Il est maintenant le troisième membre le plus ancien de JEUNE FILLE, derrière Harris et guitariste Dave Murray.

McBrain a passé ses premières années à jouer du tambour pour des goûts de Pat Travers et rockers français CONFIANCE, tombant finalement sur le radar de Harris et JEUNE FILLE lors de la première tournée européenne du groupe.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).