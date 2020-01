Nicko Mcbrain d’Iron Maiden sur la mort de Neil Peart: “ La communauté de la batterie a perdu un vrai diplomate pour l’instrument ”

IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain a rendu hommage à Neil Peart, appelant le SE RUER batteur “un vrai diplomate pour l’instrument, un être humain merveilleux et un joueur phénoménal.”

McBrain fait ses commentaires à Eonmusic au week-end dernier NAMM convention à Anaheim, Californie. Rappelant sa seule rencontre avec l’emblématique musicien canadien, Nicko a déclaré: “Je n’ai rencontré Neil une fois, dans un chemin de retour à la fin des années 80. Nous jouions dans la même ville – je pense que c’était à Philadelphie, en Pennsylvanie, quelque part comme ça. Ils faisaient un spectacle, et nous sommes allés à leur spectacle, avons pu les rencontrer, et j’ai pu m’asseoir et parler avec Neil. “

Il a continué: “[He was] un homme merveilleux et articulé. Il était calme, il était très réservé, mais quand vous vous êtes assis avec lui, mon impression de lui était très éloquente, très instruite, et je l’aimais beaucoup. Et j’ai adoré son jeu. “

McBrain dit qu’il a appris Peartpasse par les réseaux sociaux. “Des amis me téléphonaient: ‘Oh mon dieu, avez-vous entendu la nouvelle?'”, A-t-il dit. “Ma pensée immédiate était pour sa famille et [bandmates] Geddy [[Lee]et Alex [[Lifeson]. J’ai pensé: «Oh mon Dieu, comment doivent-ils tous se sentir?», Parce qu’ils étaient vraiment sa famille. Ne pas enlever à sa femme et à ses enfants. “

Nicko a continué à parler Peart‘héritage, en disant: “J’ai influencé les joueurs, mais je pense Neil atteint beaucoup plus de jeunes que moi-même à cause de sa façon de jouer. “

“Oui, la communauté des percussionnistes a perdu un vrai diplomate pour l’instrument, un être humain merveilleux et un joueur absolument phénoménal”, a-t-il ajouté. “Il va beaucoup nous manquer.”

Peart est décédé le 7 janvier à l’âge de 67 ans d’une forme agressive de cancer du cerveau qu’il a combattu pendant plus de trois ans. La nouvelle de son décès a déclenché des ondes de choc et une vague de chagrin de fans et de musiciens du monde entier.

