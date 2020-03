Nicolas Jaar annonce un nouvel album Cenizas, partage la nouvelle chanson «Sunder»: écouter

Nicolas Jaar a annoncé son deuxième nouvel album de l’année, celui-ci sous son propre nom. Cenizas, qui suit l’album de Jaar 2016 Sirens et le record Against All Logic de février 2017-2019, sortira le 27 mars via Other People. Découvrez «Sunder», mettant en vedette les propres voix de Jaar, ainsi que la liste des pistes de l’album, ci-dessous.

Cenizas représente «la vie et la production créative de Jaar de 2017 à 2019», selon un communiqué de presse. Lisez à propos de Space Is Only Noise de Jaar dans le récapitulatif des 200 meilleurs albums des années 2010 de Pitchfork.

Cenizas:

01 Vanish

02 Menysid

03 Cenizas

04 Agosto

05 Gocce

06 Boue

07 Vacíar

08 Sunder

09 Bonjour, chaîne

10 décombres

11 Jardin

12 Xerox

13 Foi en soie

.