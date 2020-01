Nicolas Jaar annonce un nouvel album sous le nom de Against All Logic et sort une chanson avec des brindilles FKA

Y a-t-il quelque chose de mieux qu’une nouvelle musique pour terminer une semaine? Le producteur de musique électronique Nicolas Jaar ne sait pas. Et c’est juste pour ça, de façon surprenante, a annoncé qu’un nouvel album arrive sous le nom de Against All Logic. Parallèlement, il partage deux productions intitulées “Illusions of Shameless Abundance” et “Alucinao”, cette dernière en collaboration avec les États-Unis et la FKA twigs.

Ce nouvel EP sera nommé 2017 – 2019, assez descriptif qui s’inscrit dans la lignée de son dernier album 2012 – 2017. Le meilleur de tout cela, c’est que nous n’aurons pas à attendre les mois pour nous faire écouter cet album. La date de lancement est prévue pour le 7 février prochain, et le fera via le label Other People.

“Illusions of Shameless Abundance” et “Alucinao” sont arrivés dans un format EP dans lequel le producteur explore des sons et des rythmes de plus en plus surréalistes. Dans une combinaison de percussions organiques et de synthétiseurs robotiques, Jaar nous fait voyager.

Comme 2012-2017, 2017 – 2019 Il est décrit comme une collection de chansons produites par Jaar dans la période spécifiée. En fait, l’album en tant que tel de 2018, est considéré par certains comme une compilation. Celui qui a reçu beaucoup d’éloges lors de son lancement. Écoutez ici les deux rolas qui vous sortiront sûrement de votre zone de confort:

Illusions d’abondance sans vergogne par Against All Logic