Nigéria: un exemple éclatant du talent artistique unique de Grant Green

En tant que leader et accompagnateur, Grant Green était sans aucun doute l’artiste d’enregistrement le plus prolifique Note bleueLa liste de joueurs entre 1961 et 1964, après avoir participé à 50 sessions différentes pour le label de New York pendant une période extrêmement fertile de quatre ans. Rien qu’en 1962, quand il a enregistré les morceaux de ce qui est devenu le Nigeria, il a dirigé cinq autres dates de studio, ce qui donnerait les albums Oleo, Born To Be Blue, The Latin Bit, Goin ’West et Feelin’ The Spirit. Le guitariste né à St Louis serait également occupé la même année à travailler sur des albums pour le chanteur Dodo Greene et les saxophonistes Don Wilkerson, Lou Donaldson et Sonny Red.

“C’était une tentative d’introduire la fierté noire dans la conversation”

Le samedi 13 janvier 1962, Green avait deux semaines avant son 27e anniversaire lorsqu’il s’est rendu dans un studio d’enregistrement spécialement construit qui avait ouvert ses portes trois ans plus tôt au 445 Sylvan Avenue à Englewood Cliffs, New Jersey. Son propriétaire, le redoutable Rudy Van Gelder, était un optométriste devenu ingénieur du son qui a non seulement aidé à breveter le Son Blue Note mais a également apporté un nouveau sens de l’expertise et du professionnalisme aux techniques d’enregistrement de jazz.

Accompagnant Green, le pianiste de Pennsylvanie Sonny Clark, qui enregistrait en tant que leader chez Blue Note depuis 1957, et le bassiste Sam Jones, qui avaient tous deux participé à la précédente session Blue Note du guitariste, pour l’album Gooden’s Corner, qui avait été enregistré le 23 décembre 1961. Ils ont été rejoints par le grand batteur puissant de Pittsburgh Art Blakey, dont le travail de jour dirigeait l’un des groupes phares de Blue Note, The Jazz Messengers. Avec Alfred Lion, co-fondateur respecté de Blue Note, aux commandes, la session a donné cinq superbes pistes.

La coupe d’ouverture du Nigéria est une Sonny Rollins“Hard bop classique” Airegin “, que le saxophoniste ténor très célèbre a enregistré pour la première fois en 1954 avec Miles Davis sur l’album Prestige Miles Davis With Sonny Rollins. Davis l’a réenregistré plus tard, avec son célèbre groupe des années 50 avec John Coltrane, sur l’album Prestige Cookin ’With The Miles Davis Quintet. Expliquant le titre inhabituel de la chanson, Rollins a déclaré à un intervieweur en 2017: «C’était« Nigeria »orthographié à l’envers. C’était une tentative d’introduire une sorte de fierté noire dans la conversation de l’époque. »

La version de Green, propulsée par le pouls polyrythmique oscillant de Blakey, met en évidence son son de guitare clair et lucide et sa prédilection pour aborder son instrument avec l’état d’esprit d’un coriste, jouant des lignes mélodiques à une seule note. La piste est une vitrine scintillante pour le génie d’improvisation de Green, mais offre également à Sonny Clark une fenêtre pour afficher son éclat pianistique. Art Blakey a également un passage en solo, sur lequel il sert des rouleaux tonitruants sur ses tam-tams qui mènent de manière transparente à une reprise du thème principal de la chanson.

Des performances parfaites

Le pouls est plus lent sur une couverture de dix minutes de “It Ain’t Necessately So” de George et Ira Gershwin, tirée de l’opéra Porgy And Bess, qui connaît un énorme succès. Green et ses cohortes le transforment en un blues étouffant et frémissant en fin de soirée; Blakey utilise son battement de signature, qui était un élément clé de tant de grands disques de Jazz Messengers. Avec la ligne de basse de Jones, le batteur crée un irrésistible sens du groove qui pousse Green et Clark à des sommets d’improvisation (tel est le plaisir de Blakey à jouer la chanson que ses exclamations et ses cris spontanés et joyeux sont audibles sur l’enregistrement).

Un autre classique immortel arraché à Le grand livre de chansons américain est «I Concentrate On You» de Cole Porter, un morceau enregistré par des chanteurs Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Dinah Washington. Plusieurs instrumentistes de jazz – dont Stan Kenton et Oscar Peterson – y ont également apposé leur cachet. Le rendu de Green est à la fois élégant et élégant, mettant en évidence sa fluidité mélodique consommée sur un sous-courant rythmique légèrement oscillant. Le piano de Sonny Clark, à la fois subtil et discret, est particulièrement éloquent ici.

Une autre chanson sur le Nigéria enregistrée par Sinatra est «Les choses que nous avons faites l’été dernier», co-écrite par le grand chanteur américain Sammy Cahn, avec le parolier Jules Styne en 1946. Parmi les autres musiciens de jazz qui l’ont enregistrée, citons Fats Navarro, Sonny Red et Benny Green , bien que la prise de Grant Green sur elle soit douce et met en lumière son esthétique «moins c’est plus». En effet, Green n’a jamais été du genre à perdre une note et à se livrer à une pyrotechnie flamboyante, et sa performance sur cette chanson, avec son bel accompagnement simpatico, est parfaite.

Une sortie au goût de bop dur

Rédigé par Oscar Hammerstein et Jerome Kern, ‘The Song Is You’ est un autre trésor du Great American Songbook qui a trouvé grâce auprès de Sinatra. Pris à un rythme rapide, Green montre la dextérité dont il a fait preuve sur le précédent «Airegin». Blakey «échange également à quatre pattes» avec le reste du quatuor près du point culminant de la chanson dans un passage appel-et-réponse engageant. La piste termine le Nigeria sur une note optimiste.

Malgré la haute qualité de la musique produite par Green et ses confrères ce jour de janvier 1962, Alfred Lion a mis fin à la session. La raison de sa décision n’est pas claire. Pourtant, il est concevable que Lion soit prudent et ne veuille pas confondre la base de fans croissante du guitariste – qui avait l’habitude d’entendre Green jouer dans un trio d’orgue émouvant – en publiant une sortie plus ouvertement aromatisée au bop.

Le Nigeria a finalement été libéré en 1980, lorsque le producteur Michael Cuscuna l’a libéré des coffres-forts, en le publiant sur vinyle aux États-Unis et au Japon. Malheureusement, à ce moment-là, Grant Green était mort, décédé à l’âge relativement jeune de 43 ans le 31 janvier 1979.

