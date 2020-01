Nightfall: Un retour brillant de Little Big Town

Dans le monde qui monte, qui tombe et oublie de nombreuses carrières musicales modernes, il est très inhabituel pour un artiste de tout genre d’atteindre un nouveau sommet créatif (et, très probablement, commercial) avec son neuvième disque. Mais c’est la situation que Little Big Town a gagnée en dévoilant Nightfall.

Écoutez Nightfall sur Apple Music et Spotify.

Le quatuor Capitol Nashville a connu une reprise incessante au cours des dernières années, ce que personne ne pouvait reprocher à un groupe qui avait payé beaucoup de cotisations depuis 1998. Le groupe qui reste ensemble prospère ensemble, surtout lorsque Karen Fairchild, Kimberly Schlapman, Phillip Sweet et Jimi Westbrook ont ​​toujours une faim évidente de continuer à s’améliorer, d’explorer de nouveaux territoires musicaux et de défier les frontières entre les genres. Ces gars sont des héros country, bien sûr, mais bien plus encore.

Typiquement chic

Nous avons eu de délicieux amuse-gueules pour le nouvel ensemble sous la forme de trois titres de 2019, et la popularité du groupe parmi leurs amis artistes a également maintenu leur profil haut dans le temps depuis The Breaker et ses succès de 2017, notamment le mémorable n ° 1. Homme meilleur’. Cameos sur les albums actuels de Thomas Rhett et Lady Antebellum étaient typiquement chic.

Little Big Town est entré dans le studio avec aucun plan au-delà d’une confiance en soi plus grande que jamais pour faire leur meilleur album, et leur productivité était telle qu’ils ont travaillé sur pas moins de 34 chansons pour cela. Les 13 finalistes de Nightfall ont leurs éléments habituels de pop, soul, gospel – même le rock – tous liés dans leur sensibilité country et ces harmonies à quatre voies intuitives et voix de chant interchangeables.

«Next To You» permet un départ mesuré avec une simple chanson d’amour qui se construit au fur et à mesure. La piste titre met en vedette la délicieuse voix principale de Fairchild sur un shuffle facile, rythmé et agréable avec des textures de guitare attrayantes. La comparaison «Fleetwood Mac of country» n’a peut-être jamais été aussi appropriée ni aussi complémentaire.

Sweet prend la tête de la ballade pour piano ‘Forever And A Night’, une chanson de reddition romantique avec des notes gospel dans ses harmonies et ses orgues, puis Schlapman dirige la pop élégante de ‘Throw Your Love Away’. Puis à «Over Drinking», l’un des singles de prévisualisation et un ajout tardif à l’album, un morceau si contagieux et un sentiment si justement provocant qu’ils l’ont enregistré sur la route avec leur équipement portable et beaucoup de déroutements de fortune.

Le thème continue, mais dans des vêtements inattendus, dans «Wine Beer Whisky», qui s’ouvre sur un son de cor de mariachi et devient un hymne singalong complètement rafraîchi. Pourtant, il n’y a aucun problème à basculer vers le chagrin intense de «Questions», une chanson de rupture qui traite de la vie réelle – comme ils le font toujours – et les doutes et les débats qui tourbillonnent rhétoriquement à la fin de l’affaire.

«The Daughters», nominé pour un Grammy 2020, est une autre référence de la maturité de Little Big Town, déjà saluée pour l’intensité de ses performances aux galas CMT et ACM. ‘River Of Stars’ mélange les guitares acoustiques et en acier avec un effet charmant et ‘Sugar Coat’ est bien plus que leur dernier jeu de mots intelligent. Un autre jalon dans le développement du quatuor, il a Fairchild livrant un lyrique douloureusement crédible sur le désespoir domestique d’une relation de rupture invisible.

‘Problem Child’ mélange habilement les cordes et le piano avec ces quatre voies irréprochables et la direction de Westbrook, mais avant que les choses ne deviennent trop sombres, ils volent à nouveau sur le ‘Bluebird’, doux et optimiste. Pour un digestif final, ‘Trouble With Forever’ est un autre morceau acoustique avec un joli piano et les harmonies gossamer omniprésentes. «Le problème avec l’éternité», nous disent-ils, «c’est qu’il finit toujours.» Indéniable, Nightfall est la preuve la plus puissante que Little Big Town est là pour toujours.

Nightfall peut être acheté ici.