Nightwish dénonce les abus des réseaux sociaux dans sa nouvelle chanson “Noise”

Après près de 5 ans sans matériel inédit, le groupe finlandais de métal symphonique, Nightwish, arrive avec “Noise”, la première vidéo de son dernier album ‘Human: ll: Nature’ et sortira le 10 avril et est une continuation de ‘Endless Forms Most Beautiful’ (2015)

Le «bruit» nous fait penser que peut-être la fin du monde est arrivée et nous essayons de nous maquiller en créant un monde alternatif sur le téléphone portable, en prenant des antidépresseurs et en recherchant la perfection matérielle. Des manifestants qui ne font que du selfie, ceux qui enregistrent la violence dans le monde au lieu d’aider. Arrêtez de prêter attention à la nature et aux œuvres d’art qui nous entourent, pour être des experts dans le nouvel «art» de la manipulation du téléphone portable.

L’une des références les plus importantes de la vidéo est Donald Trump (Le croyant fidèle qui pense que le changement climatique n’existe pas), lui fait voir assis dans les toilettes comme s’il était sur le trône d’un roi en tweetant et en arrière-plan le Congrès américain détruit. Nightwish nous amène à réfléchir sur ce que nous faisons avec la planète et l’avenir que nous laissons aux enfants, en les nourrissant de «déchets» numériques et en assombrissant leur vision d’un monde meilleur.

Et pour les plus cloués, “Le bruit” est comme si “Imaginaerum“J’aurais eu un bébé. La guitare Emppu très solide, la basse puissante de Marco et la double pédale dans la deuxième partie de la chanson sont incroyables. Bien que certains d’entre nous continuent de pleurer le départ de Jukka sur la batterie pour l’énergie et la puissance dont il disposait, il est très clair pour nous que Kai Hahto a très bien rempli ce vide. Les chœurs sont impressionnants et la fin nous rappelle l’ancien Nightwish.

15 ans après le départ de Tarja et 8 ans après le départ d’Anette, il est temps d’ouvrir une nouvelle porte, que Floor fait un excellent travail chez Nightwish. C’est certainement un retour agréable et nous nous réjouissons de Domination 2020.