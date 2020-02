Nightwish publie un clip pour le nouveau single «Noise» de «Human». : Ii: Nature. ‘ Album

Métalliques symphoniques finlandais / britannique / néerlandais NIGHTWISH ont sorti le clip officiel de “Bruit”, le premier single de leur neuvième album studio à venir, “Humain.: II: Nature.” . Dû le 10 avril via Explosion nucléaire, le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” sera un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.

La liste des pistes est la suivante:

Disque 1:

01. La musique



02. Bruit



03. Cordonnier



04. Récolte



05. La poêle



06. Comment va le coeur?



07. Procession



08. Tribal



09. Infinie

Disque 2:

01. Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde – Vista



02. Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde – Le bleu



03. Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde – Le vert



04. Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde – Maures



05. Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde – Aurorae



06. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – calme comme la neige



07. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Anthropocène (incl. “Hymne Hurrien à Nikkal”)



08. Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde – Ad Astra

NIGHTWISH frontwoman Floor Jansen récemment dit FaceCulture qu’elle était “très, très heureuse” de la façon dont le nouveau disque s’est avéré. “Déjà avec les premières notes, je [was, like], ‘Oh oui. Voilà, “a-t-elle dit.” C’est autant NIGHTWISH chose que vous pourriez attendre de nous: «Wow! Qu’est-ce que c’est maintenant? Que ce passe-t-il?'”

Elle a poursuivi: “Je ne peux pas vraiment en dire trop à ce sujet, car il y a deux ou trois choses qui sont identiques, deux ou trois choses qui sont différentes. Mais tout ce que je peux dire, c’est que j’en suis très content et je Je suis très excité à ce sujet. Et je pense que les gens qui savaient déjà NIGHTWISH va vraiment apprécier ça. “

NIGHTWISHLe nouvel album du groupe marquera le deuxième long métrage du groupe avec le chanteur néerlandais, qui fait une tournée avec le groupe depuis 2012.

NIGHTWISHLa dernière version de “Des décennies: vivre à Buenos Aires” ensemble, qui est sorti le 6 décembre sous forme de livre numérique Blu-ray, digipak 2CD, écouteur Blu-ray + 2CD et 3LP via Explosion nucléaire. L’effort a été enregistré le 30 septembre 2018 à l’Estadio Malvinas à Buenos Aires, Argentine lors de la “Décennies” tournée en soutien à l’album de compilation du groupe du même nom.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).