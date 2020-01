Nikki Sixx de Mötley Crüe partage des photos de l’adorable fille de cinq mois Ruby

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx et sa femme Courtney Sixx ont partagé des photos de leur adorable fille de cinq mois Rubis, prises lors de vacances récentes.

Nikki sous-titré sa photo: “J’ai heureusement beaucoup de femme forte et parfois autoritaire autour de moi comme vous pouvez le voir sur cette photo de Rubis me donnant les entrées et les sorties d’un flop ventre approprié dans la partie peu profonde de la piscine. “

Courtney a écrit: “J’adore ma famille (toute ma famille) mais super reconnaissante Nikki travaillé si dur cette année pour prendre Rubis et moi en merveilleuses vacances! Quel moment spécial. Merci bébé”

Ruby Sixx est né en juillet dernier.

Le rockeur de 61 ans était déjà père de quatre enfants issus de mariages précédents. Il partage trois enfants – Canonnier, Orage, et Decker, avec sa première femme, Brandi Brandt; et une fille, Frankie-Jean, avec sa deuxième épouse, “Baywatch” étoile Donna D’Errico. C’est Courtneyest le premier enfant.

Nikki a subi une vasectomie après son divorce de 2007 avec D’Errico.

“J’ai déjà été mariée à quelqu’un du nom de Satan, et j’ai dit: ‘Je ne vais pas vivre le reste de ma vie devant les tribunaux pour lutter contre les pensions alimentaires pour enfants, donc je ne veux plus jamais recommencer'” Nikki a informé USA Today de sa décision de subir une vasectomie. Au moment de sa procédure, Nikki a dit qu’il “voulait empêcher d’avoir plus d’enfants” parce qu’il traversait un divorce en désordre. Il a dit lors d’une apparition sur “The Howard Stern Show” qu’il “n’aurait plus à voyager avec un sac à couches”. Quand il a été suggéré dans le programme 2007 Nikki aurait plus tard une inversion, il a plaisanté en disant qu’il obtiendrait une deuxième opération juste pour s’assurer que la première fonctionnait.

Mais cela a changé quand il s’est rencontré Courtney.

“Je me souviens avoir pensé: ‘Ces jours-ci me manquent, je manque d’être un père”, a déclaré Sixx. “Je n’avais pas de père et j’ai toujours aimé être père. C’est une démangeaison que je ne peux pas gratter. Mes enfants sont plus âgés et j’ai une excellente relation avec eux.”

Sixx a révélé qu’il avait subi une procédure de prélèvement de sperme, et lui et Courtney utilisé l’insémination artificielle pour concevoir.

Nikki marié Courtney en mars 2014 à Greystone Mansion à Beverly Hills, Californie.

“Il est un tel père pratique,” Courtney Raconté salut! en 2015. “Ses trois enfants plus âgés – Canonnier, Orage et Decker – tous ont grandi avec Nikki à plein temps. Il les a emmenés à l’école tous les matins, les a aidés à faire leurs devoirs, a préparé leurs déjeuners tous les jours et continue de le faire maintenant avec ma belle-fille Frankie. “

Elle a ajouté: “Pour quelqu’un avec un horaire aussi exigeant, c’est toujours incroyable pour moi comment il parvient à être là pour ses enfants si fortement. C’est le meilleur père que j’aie jamais vu.”

Nikki et Courtney sortait depuis 2010, peu de temps après la rupture de sa relation avec le tatoueur Kat Von D.



