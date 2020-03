Nikki Sixx de Mötley Crüe s’entraîne comme un fou pour sa prochaine tournée

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx dit qu’il “s’entraîne comme un fou” en préparation de la soirée d’ouverture du prochain groupe “Le tour du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.

“Le tour du stade” débutera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜE‘s les premières dates live depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Westlake Magazine et West Luxury Magazine comment il se prépare pour le trek à venir, Sixx a déclaré: “Je m’entraîne comme un fou pour les tournées. Vous ne voulez pas monter sur scène et ne pas avoir le double de l’endurance pendant la durée du spectacle. Je fais du cardio à jeun, de la musculation et du HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité). Je mange 2 250 calories par jour. Et puis, bien sûr, il y a de l’endurance autour de mon jeu de basse. Je dois être prêt à aller vite et dur pendant 90 à 120 minutes tout en sautant comme un fou et en chantant des chants de fond. t juste du rock’n’roll ailé. C’est un sport. “

SixxLes derniers commentaires font écho à ceux formulés par MOTLEY CRUE directeur Allen Kovac, qui a révélé dans une récente interview avec Fox Business que “certains” des membres du groupe travaillaient avec des entraîneurs et des nutritionnistes pour se mettre en forme pour la prochaine tournée de retrouvailles. Kovac faisait référence à la critique du chanteur Vince Neil pour sa supposée diminution de la capacité de chant et du gain de poids, ainsi que l’état de santé du guitariste Mick Mars, qui souffre d’une forme chronique d’arthrite qui l’a conduit à subir une arthroplastie de la hanche.

Kovac a expliqué: “Certains d’entre eux travaillent avec un entraîneur, certains travaillent avec un nutritionniste pour se faire du mieux qu’ils peuvent être. La plus grande insécurité pour un artiste est: Est-ce que quelqu’un va se soucier de ma musique? Est-ce que quelqu’un va acheter un billet? Nous étions en novembre lorsque les discussions ont eu lieu, et ces gars-là étaient déjà en train de se préparer à une tournée. “

Parlant spécifiquement de Neil, Kovac ajouté: “Voyons ce que Vince chante et ressemble quand la tournée se termine. “

En décembre dernier, Vince Raconté “Supplémentaire” qu’il “y a beaucoup de sacrifices” impliqués dans la préparation d’une tournée de cette ampleur. “Vous devez faire tout ce que vous avez à faire – parce que de courir dans les clubs, de courir dans les théâtres, de courir dans les arènes et de courir dans les stades, il y a une grande différence”, a-t-il déclaré. “Vous devez être prêt pour cela. “

Lors d’une interview en 2014 avec SouthFlorida.com, Neil on lui a demandé s’il avait un régime quotidien pour rester en forme sur la route. “Vous courez pendant deux heures sur scène tous les soirs. Cela vous maintient en forme”, a-t-il répondu. “C’est un régime. Habituellement, le jour du concert, j’arrive au [venue] vers 16 h Nous avons toujours un rendez-vous à 17h30. Ensuite, je vais me détendre dans mon bus jusqu’à 20 heures. Je m’habille et je suis sur scène à 9 heures. C’est comme ça tous les jours. “

Dans une interview de 2011 avec le Examinateur de musique en métal à San Antonio, Vince a parlé des différences entre chanter pendant deux heures sur scène tous les soirs et les athlètes et les gens ordinaires courir 26,2 miles pendant deux heures. “Oui, c’est deux types de marathons différents”, a-t-il dit. “J’utilise un podomètre, et je cours environ 10 à 12 miles par nuit. C’est différent, cependant. Une chose qui est différente, c’est que vous chantez. Et vous vous arrêtez et parlez à la foule. Mais ce que font ces athlètes, c’est incroyable.”

