Nikki Sixx et le directeur de Mötley Crüe, Allen Kovac, rejoignent le conseil d’administration de Global Recovery Initiatives

le Initiatives de rétablissement mondial (GRI) Fondation a annoncé aujourd’hui l’ajout de trois nouveaux membres à son conseil d’administration: icône internationale du rock Nikki Sixx, légende de l’industrie du divertissement Allen Kovac, iHeart Media VP Alexandra Cameron et Groupe Fors Marshdirecteur des activités de bien social Matt Escoubas.

Pam Cytron, PDG de Pando Systems et président du conseil Fondation GRI, a déclaré: “Nous sommes ravis d’ajouter ces nouveaux membres du conseil d’administration qui apporteront leur sagesse, leur expertise et leurs réseaux pour développer la philanthropie pour les personnes en rétablissement précoce d’un trouble lié à la consommation de substances – un problème national qui affecte tous les secteurs de la vie américaine – des individus et de leurs familles aux employeurs et aux communautés du pays.

À propos des nouveaux membres du conseil d’administration:

Nikki Sixx est membre fondateur et bassiste de MOTLEY CRUE (plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde) ainsi que l’auteur de trois New York Times livres à succès, y compris ses mémoires “The Heroin Diaries”, qui fera ses débuts en tant que comédie musicale en 2020. Il est sobre depuis 18 ans et a été un ardent défenseur du rétablissement, philanthrope et conférencier. Il contribue fréquemment aux médias pour CNN, Fast Company, MSNBC, The Washington Post, Le gardien et Pierre roulante. Il a également parlé aux membres du Congrès pour le mois national de récupération de l’alcoolisme et de la toxicomanie.

Allen Kovac, un vétéran de 40 ans de l’industrie du divertissement, a fondé Meilleure musique de bruit (fka Eleven Seven Music Group), Tenth Street Entertainment et TDA Productions. Il a promu et développé un large éventail d’artistes, y compris Tom Petty, TÊTES PARLANTES, Willie Nelson, Waylon Jennings, DURAN DURAN, LES CANNEBERGES, MOTLEY CRUE et Pain de viande.

En 2006 Allen fondé Meilleure musique de bruit donner aux artistes une plateforme marketing mondiale intégrée et une distribution directe avec iTunes, Amazon, Apple Music, Spotify, Youtube et Deezer. Meilleur bruit a été nommé label n ° 1 Active Rock par Mediabase deux années consécutives (2018/2019).

En 2019, Allen a été honoré par Sir Richard Branson avec le prix Innovateur au Association pour la musique indépendante (OBJECTIF) Prix.

Allen a produit un certain nombre de programmes axés sur les troubles liés à la consommation de substances: il a coproduit le Netflix biopic “La saleté”, basé sur l’autobiographie la plus vendue du groupe MOTLEY CRUE. Il a également produit “Sno Babies”, une histoire captivante sur un étudiant honoraire de 16 ans accro à l’héroïne qui montre comment commencer la guérison; il devrait sortir en 2020. De plus, il est le producteur de “The Heroin Diaries”, d’après les mémoires les plus vendues du même nom de Nikki Sixx, qui se déroulera dans 20 villes des États-Unis à partir de l’automne 2020.

Matt Escoubas est directeur des initiatives spéciales à Groupe Fors Marsh (FMG), où il supervise les efforts de l’entreprise de recherche axée sur le bien social. Cela comprend l’expansion du mouvement B Corp en augmentant la sensibilisation et en poussant un plus grand nombre d’entreprises à devenir certifiées B Corp. De plus, cela comprend des efforts pour réduire la stigmatisation associée à la prévention, au traitement et au rétablissement de la consommation abusive d’opioïdes, et soutenir des projets d’engagement communautaire singuliers soutenus par FMG employés pendant les heures de bénévolat.

MatSon expérience couvre un large éventail de sujets, y compris la prévention de l’abus d’opioïdes, le traitement et le rétablissement, l’hypertension artérielle et la prévention des AVC, la prévention et la lutte antitabac et les soins palliatifs. Ses efforts ont reçu de nombreux prix de l’industrie, notamment un prix PR News Platinum, un Bronze Anvil Award, deux National Health Information Awards et deux Thoth Awards.

Groupe Fors Marsh est le principal fournisseur d’études de marché sur les marchés industriels, publics et grand public. Les clients de l’entreprise comprennent: le Center for Disease Control, la Chambre de commerce des États-Unis, 23 & Me, le National Cancer Institute et Cotton USA. En tant que société certifiée B, FMG utilise les affaires comme une force pour le bien, créant un impact positif au-delà de son portefeuille de clients, s’étendant à la communauté grâce à un service pro bono aux organisations à but non lucratif alignées sur FMGvaleurs de l’entreprise.

Alexandra Cameron est vice-président des partenariats stratégiques et des initiatives gouvernementales pour iHeart Media. Elle est également la fondatrice de la National Opioid Action Coalition, qui a produit deux événements et de multiples campagnes radiophoniques pour briser la stigmatisation entourant les troubles liés à la consommation de substances et a adopté GRI en tant que partenaire caritatif pour les problèmes SUD. Avant de rejoindre iHeart Media, Alexandra LED Keek, Inc., une plateforme de vidéo sociale de démarrage qui a été l’une des premières plateformes vidéo pour Facebook Messenger. Sur place, elle était responsable de toutes les opérations commerciales, des ventes et du marketing et a porté le nombre d’utilisateurs enregistrés à 75 millions.

le Fondation Global Recovery Initiatives (GRI) est la première et la seule fondation communautaire nationale dédiée au renforcement de la philanthropie pour les organisations qui fournissent des services de soutien au rétablissement aux personnes atteintes de SUD.

GRI finance l’expansion d’organisations qui ont réussi à:

* Déployer des ressources publiques, privées et de la culture pop pour renforcer le domaine de la récupération



* Engager les leaders de la philanthropie à investir dans des programmes à but non lucratif axés sur le rétablissement et à octroyer des subventions dans les communautés locales des États-Unis.



* Réduire la stigmatisation autour des SUD et la récupération

Pour plus d’informations, visitez globalrecoveryinitiatives.org.