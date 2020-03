Nikki Sixx porte un masque et des gants; Les experts disent qu’ils n’arrêtent pas la propagation du coronavirus

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a partagé une photo de lui portant un masque et des gants, apparemment par précaution contre le coronavirus.

Mardi, Sixx tweeté la photo et écrit dans une légende qui l’accompagne: “Si votre [sic] sortir vous protéger et ceux qui vous entourent… “

Les experts ont déclaré à plusieurs reprises que le port de masques ou de gants n’est pas une solution, affirmant que les masques ne sont recommandés que pour les personnes malades et pour les agents de santé.

Plus tôt ce mois-ci, le Surgeon General américain Jerome Adams a exhorté les gens à cesser d’acheter des masques, expliquant qu ‘”ils NE sont PAS efficaces pour empêcher le grand public d’attraper #Coronavirus.” Il a ajouté Twitter: “Mais si les prestataires de soins de santé ne peuvent pas les amener à soigner des patients malades, cela les met, ainsi que nos communautés, en danger!”

Les gants ne sont pas non plus recommandés. “Ce n’est pas quelque chose que le grand public porterait”, Dr. Amesh Adalja, un chercheur principal du Johns Hopkins Center for Health Security, a déclaré à Today.com. “Je ne pense pas qu’ils vont faire quoi que ce soit, mais donner aux gens un faux sentiment de sécurité, perdre du temps et créer plus de demande pour quelque chose qui n’est pas nécessaire, tout comme les masques.”

Stephen Gluckman, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré: “Ce n’est pas recommandé [for the general public] parce que ça ne marche pas. Ils gaspillent de l’argent et donnent aux gens un faux sentiment qu’ils font quelque chose. “

David Powell, médecin et conseiller médical auprès du Association du transport aérien international, a déclaré à Bloomberg: “Tout d’abord, les masques. Il y a très peu de preuves d’avantages, le cas échéant, dans une situation décontractée. Les masques sont utiles pour ceux qui ne se sentent pas bien pour en protéger d’autres. Mais porter un masque tout le temps sera inefficace. Elle permettra aux virus de se transmettre autour d’elle, à travers elle et pire encore, si elle devient humide elle favorisera la croissance des virus et des bactéries. Les gants sont probablement encore pires, car les gens mettent des gants puis touchent tout ce qu’ils auraient touché avec leurs mains. Cela devient donc une autre façon de transférer des micro-organismes. Et à l’intérieur des gants, vos mains deviennent chaudes et moites, ce qui est un très bon environnement pour que les microbes se développent. “

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 200 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 8 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense .



Si vous sortez, protégez-vous et ceux qui vous entourent… pic.twitter.com/HMnxCQvaU3

– xxıS ıʞʞıN (@NikkiSixx) 18 mars 2020



