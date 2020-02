Nile annonce la tournée nord-américaine «Vile Nilotic Rites Part Ii»

Égyptologues techniques du death metal NIL ont annoncé la “Vils Nilotic Rites Part II” tournée automne 2020. Le trek de 43 dates débutera le 26 septembre à Durham, en Caroline du Nord et fera escale à Toronto, Denver et Atlanta avant de se terminer à Monterey le 14 novembre à Explanda De Los Sultanes.

Karl Sanders commente: “Les membres de NIL eu une telle explosion avec tous nos NIL les fans de la récente tournée américaine soutenant la «Vils rites nilotiques» album que nous avons décidé de le frapper à nouveau. Cette fois, nous allons inclure de nouvelles villes et lieux en plus des arrêts préférés habituels à travers les États-Unis et nous allons également inclure du temps avec nos fans canadiens, culminant avec une Gran Fiesta de Metale au Mexico Metal Fest à Monterrey. Nous sommes sincèrement impatients de vous voir tous en tournée. “

Les billets pour la tournée seront mis en vente le vendredi 21 février sur EnterTheVault.com.

Des dates de tournée:

26 septembre – Durham, NC @ Motorco



27 septembre – Huntington, WV @ V Club



29 septembre – Reading, PA @ Reverb



30 septembre – Clifton, NJ @ Dingbatz



01 octobre – Brooklyn, NY @ Kingsland



02 octobre – Brooklyn, NY @ Kingsland



03 octobre – Worcester, MA @ The Palladium (MA)



04 octobre – Buffalo, NY @ Mohawk Place



06 octobre – Québec, QUE @ Imperial



07 octobre – Montréal, QUE @ The Fairmount



08 octobre – Ottawa, ON @ Brass Monkey



09 octobre – Toronto, ON @ Opera House



10 octobre – London, ON @ Appelez le bureau



11 octobre – Sudbury, ON @ The Asylum



12 octobre – Thunder Bay, @ ON Crocks



13 octobre – Winnipeg, MB @ Park Theatre



14 octobre – Regina, SK @ The Exchange



15 octobre – Calgary, AB @ The Palace



16 octobre – Edmonton, AB @ The Starlite Room



18 octobre – Vancouver, BC @ Rickshaw Theatre



19 octobre – Victoria, BC @ Upstairs Cabaret



21 octobre – Seattle, WA @ El Corazon



22 octobre – Portland, OR @ Hawthorne Theatre



23 octobre – Bend, OR @ Domino Room



24 octobre – Sacramento CA @ Holy Diver



25 octobre – Oakland CA @ Oakland Metro Operahouse



26 octobre – Santa Ana CA @ The Observatory



27 octobre – San Diego, Californie @ Brick By Brick



28 octobre – West Hollywood, Ca @ Whisky A Go Go



30 octobre – Denver, CO @ Herman Hideaway



31 octobre – Lincoln, NE @ Royal Grove



01 novembre – Minneapolis, MN @ The Cabooze



02 novembre – Milwaukee, WI @ Miramar Theatre



03 novembre – Joliet, IL @ tTe Forge



04 novembre – Détroit, MI @ Harpos



05 novembre – Pittsburgh, PA @ The Crafthouse



06 novembre – New Bedford, MA @ The Vault Music Hall at Greasy



07 novembre – Albany, NY @ Upstate Concert Hall



08 novembre – Richmond, VA @ Canal Club



09 novembre – Atlanta, GA @ The Masquerade



10 novembre – Winter Park @ The Haven



11 novembre – West Palm Beach @ Kelsey Theatre



14 novembre – Monterrey @ Explanda De Los Sultanes

NILneuvième album studio, “Vils Nilotic Rites”, est sorti en novembre dernier via Explosion nucléaire. Le disque a été enregistré et produit par Karl Sanders à Studios à tête de serpent à Greenville, en Caroline du Sud, à l’exception des tambours qui ont été enregistrés à Esoteron Music Studios à Athènes, Grèce avec l’ingénierie gérée par Jim Touras et George Dovolos. L’album a été mixé et masterisé par Mark Lewis à MRL Studios. Pour la pochette de l’album, le groupe est revenu à l’artiste Michal “Xaay” Loranc qui travaille avec le groupe depuis plus de 10 ans.

