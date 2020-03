Nile Rodgers & Chic confirmé pour BST Hyde Park avec Duran Duran

Nile Rodgers & Chic et Gwen Stefani ont été confirmés pour le BST Hyde Park 2020 de Londres. Ils se produiront dimanche 12 juillet avec Duran Duran, qui ont été annoncés comme les têtes d’affiche finales de l’événement pour 2020. D’autres artistes seront annoncés sous peu.

La série annuelle de concerts en plein air aura lieu deux week-ends en juillet, 3-5 et 10-12, avec Post Malone, Little Mix, Kendrick Lamar, Pearl Jam et Taylor Swift parmi les têtes d’affiche.

Le concert marquera le premier concert londonien de Duran Duran en cinq ans (et leur seul concert dans la capitale en 2020), et sera également organisé alors qu’ils célèbrent ensemble quatre décennies – leur premier album éponyme atteindra son 40e anniversaire l’année prochaine. Hyde Park ajoute aux autres engagements du groupe en plein air au Royaume-Uni et en Irlande au St Anne’s Park de Dublin et au Isle Of Wight Festival.

Parlant de leur réservation au BST, le chanteur du groupe Simon Le Bon a déclaré: «Je regarde un film de Les Rolling Stones à Hyde Park retour en 69 et pensez à tous les grands actes qui y ont joué depuis. C’est vraiment un honneur d’ajouter le nom Duran Duran à cette liste et de jouer notre musique dans l’un des meilleurs centres-villes du monde à BST Hyde Park. »

Les billets pour la date Duran Duran, Nile Rodgers et Gwen Stefani de BST Hyde Park 2020 seront en vente générale ce vendredi 13 mars à 10h00. Une prévente pour les membres de la carte American Express aura lieu à partir de 10 h 00 aujourd’hui, 10 mars, jusqu’à 9 h 30 vendredi. Visitez BST site officiel pour plus d’informations.

L’été dernier, le groupe de Simon Le Bon a joué un spectacle spécial au Kennedy Space Center en Floride pour célébrer le 50e anniversaire du premier atterrissage sur la Lune. Le concert a eu lieu au Rocket Park du Kennedy Space Center en Floride et a vu le groupe jouer une sélection de leurs tubes sur le thème de l’espace, notamment «Planet Earth», «New Moon On Monday» et «Astronaut».

