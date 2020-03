Nils Frahm partage un nouvel album vide: écouter

Nils Frahm a sorti un album de huit pistes intitulé Empty for Piano Day 2020. Écoutez-le ci-dessous via Erased Tapes.

Empty a été conçu avant que Frahm ne se soit cassé le pouce il y a quelques années (la blessure a entraîné son record de vis 2012). Le nouvel album est composé de huit pièces pour piano solo, enregistrées à l’origine pour un court métrage Frahm tourné avec le réalisateur et ami Benoit Toulemonde.

“Quand je suis rentré de l’hôpital avec un pouce cassé et j’ai écouté les enregistrements”, a déclaré Frahm dans un communiqué de presse, “je sentais qu’ils n’étaient pas terminés. J’ai décidé de les mettre de côté et j’ai commencé à travailler sur mon petit album, Screws. » Il ajouta:

Beaucoup d’autres notes du piano ont été frappées depuis ces jours, et avant d’oublier tout cela, j’ai pensé que ce serait un bon moment pour partager ces berceuses avec vous. J’espère qu’ils vous aideront à rester forts et calmes en ces jours de solitude – malgré les difficultés, nous pouvons découvrir l’introspection et la réflexion de manière inattendue. Qui sait à quoi ça sert.

Beaucoup d’amour,

Nils

Le dernier album studio de Frahm était All Encores de 2019. Revisitez l’interview de Pitchfork en 2015 «Le piano de Nils Frahm est plus grand que le vôtre».

Vide:

01 Première défaite

02 Un éclat

03 Pas de pas sur l’aile

04 Le grand O

05 Deuxième défaite

06 Un miroitement

07 Sonar

08 Black Notes

