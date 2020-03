Nilüfer Yanya annonce sa tournée | Pitchfork

Nilüfer Yanya a annoncé une prochaine tournée nord-américaine. Après des dates au Royaume-Uni ce mois-ci avec King Krule, elle se produira aux États-Unis et au Canada ce printemps. Elle reviendra en octobre pour ses performances au Coachella 2020 reprogrammé. Trouvez ces dates de tournée ci-dessous.

Nilüfer Yanya a sorti son premier album Miss Univers l’année dernière. Découvrez où elle s’est retrouvée sur les listes de Pitchfork des “50 meilleurs albums de 2019” et “des 100 meilleures chansons de 2019”.

Nilüfer Yanya:

03-21 Glasgow, Écosse – Barrowland Ballroom $

03-22 Manchester, Angleterre – Albert Hall $

03-24 Brixton, Angleterre – O2 Academy Brixton $

03-25 Brixton, Angleterre – O2 Academy Brixton $

04-02 Ankara, Turquie – KK Ankara

05-22 Londres, Royaume-Uni – All Points East Festival – Victoria Park

06-04 Pittsburgh, Pennsylvanie – Thunderbird Café

06-05 Nelsonville, OH – Festival de Nelsonville

06-06 Washington, DC – Chat noir

06-08 Brooklyn, NY – Ailleurs

06-09 Boston, MA – Sinclair

06-10 Montréal, Québec – Fairmount

06-11 Toronto, Ontario – Mod Club

06-13 Manchester, TN – Bonnaroo Music & Arts Festival

06-15 Chicago, IL – Lincoln Hall

06-16 Ann Arbor, MI – A2SF

08-07 Bari, Italie – Ypsigrock

10-10 Indio, Californie – Coachella Valley Music and Arts Festival

10-17 Indio, Californie – Coachella Valley Music and Arts Festival

$ avec King Krule

