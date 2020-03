Nine Inch Nails Drop nouvel album Ghosts V-VI: écouter

Nine Inch Nails a sorti un nouvel album avec surprise. Les fantômes V-VI sont arrivés soudainement ce matin, disponibles en téléchargement gratuit sur leur site Web. Il comprend Ghosts V: Together et Ghosts VI: Locusts. “Des heures et des heures de musique”, a tweeté Trent Reznor. “Gratuit. Certains sont plutôt heureux, d’autres moins. » Écoutez ci-dessous.

Les parties I à IV de la série Ghosts ont été publiées sous forme d’album en 2008. Il comprenait «34 Ghosts IV», qui a ensuite été échantillonné par le producteur YoungKio pour la chanson Lil Nas X utilisée comme rythme «Old Town Road». Le dernier album de Nine Inch Nails était Hesitation Marks de 2013, bien qu’ils aient depuis sorti une suite d’EP: 2016’s Not the Actual Events, 2017’s Add Violence et 2018’s Bad Witch.

Trent Reznor et Atticus Ross ont également écrit des partitions pour des films comme Mid90s et Soul, ainsi que pour des séries comprenant Watchmen de HBO.

Lisez la liste de Pitchfork «Les 33 meilleurs albums industriels de tous les temps».

Ghosts V: Ensemble:

01 Lâcher prise tout en se tenant

02 Ensemble

03 En plein air

04 Avec foi

05 Apart

06 Votre contact

07 Espérons que nous pourrons à nouveau

08 Toujours ici

Ghosts VI: Criquets:

01 L’horloge maudite

02 Autour de chaque coin

03 La valse des inquiétudes

04 Courez comme l’enfer

05 Quand ça arrive (ne me dérange pas)

06 Une autre voiture écrasée

07 Temp Fix

08 Trust Fades

09 Une très mauvaise nuit

10 Votre nouvelle normalité

11 Juste respirer

12 Juste derrière vous

13 Désactivez cette option s’il vous plaît

14 tellement fatigué

15 Presque l’aube

.