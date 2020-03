Nine Inch Nails lance deux nouveaux albums que vous pouvez télécharger gratuitement!

Sans aucun doute, la musique à cette époque de la contingence des coronavirus est l’une des choses qui nous a sauvés de l’ennui. Des concerts presque quotidiens que beaucoup de musiciens donnent à travers leurs réseaux sociaux, pour nous donner un album complet que nous avons sur notre liste de choses à faire, mais ce 26 mars Nine Inch Nails et au milieu de cette situation complexe a décidé de sortir une nouvelle musique pour faire face à ces jours d’isolement sociall.

Tout comme vous l’avez lu, Trent Reznor et Atticus Ross ont décidé de surprendre tous leurs fans en sortant deux albums fraîchement sortis du four, le meilleur de tout cela est que vous pouvez les écouter jusqu’à ce que vous soyez fatigué car ils sont complètement libres. Le nom des deux documents d’enregistrement est Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts, Quelques albums instrumentaux qui Ils sont conçus pour deux types de personnalités et, ensemble, ils comprennent 23 chansons. Vous serez donc occupé un bon moment.

Dans un message plus détaillé que Reznor a partagé à ce sujetIls ont expliqué le but des deux albums et les situations dans lesquelles vous pouvez les écouter: «Nous avons décidé de travailler à minuit et de terminer ces nouveaux albums comme un moyen de rester sain d’esprit. Ghosts V: Together c’est quand les choses semblent aller bien et Ghosts VI: Locustsvous vous en rendrez déjà compte ».

L’importance de la musique pour Nine Inch Nails

En outre, Trent et Atticus ont également déclaré que malgré le fait que les deux membres de Nine Inch Nails se considèrent comme antisociaux, ils considèrent qu’en ces temps complexes, la musique est importante pour nous garder ensemble., en particulier lorsque vous regardez les actualités et ce qui se passe dans le monde:

«La musique – que ce soit en l’écoutant, en y réfléchissant ou en la créant – a toujours été ce qui nous a aidés à surmonter tout, bon ou mauvais. Il a toujours eu un moyen de nous faire sentir un peu moins seul dans le monde et j’espère qu’il le fera aussi avec vous tous. Ça fait du bien de partager ça (les records). Rappelez-vous, nous sommes tous dans le même bateau et tout cela arrivera. Soyez intelligent, restez en sécurité et prenez soin les uns des autres. Nous espérons vous voir bientôt. ”

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Si vous voulez écouter du début à la fin, les deux nouveaux albums de Nine Inch Nails peuvent être téléchargés ICIou déposez-les sur la chaîne YouTube du groupe.