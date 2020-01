Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex, Depeche Mode sera intronisé au Rock and Roll Hall of Fame

le Temple de la renommée du rock and roll a officiellement annoncé les intronisés de cette année: LES FRÈRES DOOBIE, MODE DEPECHE, CLOUS DE NEUF POUCES, Le Notorious B.I.G., T. REX et Whitney Houston rejoindront tous la classe de 2020. Ils seront intronisés le 2 mai lors d’une cérémonie au Cleveland’s Public Hall.

CLOUS DE NEUF POUCES, dont le premier album influent “Pretty Hate Machine” a récemment eu 30 ans, est devenu éligible pour une Temple de la renommée du rock and roll en 2014. Le groupe était précédemment nominé pour la classe de 2015 et 2016.

JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, SOUNDGARDEN, MINCE LIZZY, Pat Benatar, BANDE DE DAVE MATTHEWS, KRAFTWERK, MC5, RUFUS PRÉSENTANT CHAKA KHAN, et Todd Rundgren, étaient tous sur le bulletin de vote cette année, mais n’ont pas reçu suffisamment de votes.

La classe de 2020 ne présentera pas les deux premiers actes du vote des fans de cette année – Pat Benatar et BANDE DE DAVE MATTHEWS. Les sept vainqueurs précédents du Fan Vote ont tous été intronisés cette année-là.

Ayant droit à l’induction depuis 1999, JUDAS PRIEST était auparavant sur le bulletin de vote pour la classe 2018 du Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.

Pour être éligible au scrutin de cette année, le premier single ou album de chaque candidat devait être publié en 1994 ou avant.

Un groupe d’électeurs de plus de 1 000 artistes, historiens, journalistes et membres de l’industrie musicale a sélectionné la nouvelle classe. Les fans ont également eu la chance de participer au processus en votant à RockHall.com ou un kiosque interactif au musée de Cleveland.

CLOUS DE NEUF POUCES chanteur Trent Reznor a dit à Rolling Stone à propos de l’intronisation: “Je suis assez paniqué. Je suis assez sous le choc. Quand je repense à CLOUS DE NEUF POUCES sont reçus, il semble toujours que nous tombons entre les mailles du filet. Je ne sais pas s’il s’agit d’un mécanisme de défense, mais je pensais simplement que nous resterions dans cette catégorie, alors je suis agréablement surpris de nous voir reconnus. Ça fait du bien… Je me permets, pour une période de temps limitée, de me sentir bien à ce sujet. “

Reznor critiquait la Rock and Roll Of Fame dans une interview de 2018 avec Stereogum. À l’époque, il a dit qu’il “ne pouvait honnêtement pas en dire moins” sur le fait que CLOUS DE NEUF POUCES n’ont pas été nominés pour l’intronisation en 2017, 2018 ou 2019. “J’ai vu quelqu’un écrire quelque chose en ligne ou commenter Twitter comme, ‘Ce qui pourrait être moins rock and roll que le putain’ Temple de la renommée. ‘ Et c’est vraiment ce que j’en pense. “

Mais l’automne dernier, Reznor a changé d’avis. Dans une interview avec Forbes, il a déclaré que son expérience lors de la cérémonie et du discours prononcé LE TRAITEMENT‘s Rock Hall l’induction en mars a joué un grand rôle.

“On me demande de faire LE TRAITEMENT, les introniser, et j’adore LE TRAITEMENT. Et je voulais qu’ils soient bien intronisés. Je pensais que je pouvais faire du bon travail, j’y suis allé “, se souvient-il.” Je suis donc assis à une table avec RADIOHEAD les gars, super sympa, et je pense que nous avons tous regardé ce genre de choses comme: “Cela pourrait être des conneries.” Comme nous y sommes, ce n’était pas du tout des conneries. Nous regardons Bryan Ferry et MUSIQUE ROXY être intronisé, que j’aime, puis jouer. Et je vois toute une arène remplie de gens. “

“Je marche parce que dans les coulisses LE TRAITEMENTva venir. Je sors et je fais mon truc et je ne sais pas si LE TRAITEMENT va résonner avec le public, le public que je vois assis sur le sol est principalement composé de vieux gens de l’industrie “, a-t-il poursuivi.” Ensuite, je sors pour faire l’intronisation, ce sont des applaudissements bruyants pour eux et cela semble réel. Ils arrivent et je peux voir que Robert Smith est heureux, et les autres gars du groupe sont tous paniqués.

“Je me sentais en train de valider. Je voulais les voir respectés quelque part, je pense qu’ils méritent”, Reznor c’est noté. “Cela a fini par être une expérience plutôt cool et je me suis dit:” D’accord, ça ne ressemble pas à des conneries alors que je les ai rejetées de manière sarcastique. ” Je n’ai aucun problème à admettre que j’ai changé d’avis sur quelque chose. “

La cérémonie d’intronisation sera diffusée en direct sur HBO et le Temple de la renommée SiriusXM Rock and Roll station de radio. Les billets seront mis en vente le 27 février.