Nirvana surpasse Grunge Heavy Tally des chansons les plus jouées d’Active Rock de la dernière décennie

Selon Nielsen MusicRapport de fin d’année, qui comprenait également un certain nombre de statistiques pour la décennie récemment terminée, les 10 chansons les plus jouées sur la radio rock américaine active au cours des 10 dernières années ont toutes été diffusées au cours d’une décennie précédente – les années 1990.

De 2010 à 2019, NIRVANA représentait quatre des 10 chansons les plus jouées à la radio rock active, comme le quatuor de singles de l’album du groupe de Seattle en 1991 “Ça ne fait rien” – C’est, “Sent comme de l’alcool d’ados” (N ° 1), “Viens comme tu es” (N ° 3), “En fleurs” (N ° 7) et “Lithium” (N ° 10) – a totalisé plus de 500 000 tours combinés.

ALICE ENCHAÎNÉE‘s “L’homme dans la boîte” – le deuxième single des débuts du groupe en 1990 “Lifting” – était la deuxième chanson la plus jouée à la radio rock active au cours de la dernière décennie. Cela a dépassé le total des pairs de Seattle du groupe CONFITURE DE PERLES, dont “Flux uniforme” classé cinquième sur la liste, et SOUNDGARDEN, dont “Black Hole Sun” est venu en neuvième.

Seulement trois des 10 chansons les plus jouées du format n’ont pas été enregistrées par un groupe de Seattle – PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE” “Peluche” (Numéro 4), LA PROGÉNITURE‘s “Amour propre” (N ° 6) et METALLICA‘s “Entrez Sandman” (N ° 8).

Quant à 2019, Nielsen a déclaré que REINE a été le plus grand numéro de rock américain de l’année (et le sixième plus populaire dans l’ensemble), avec une consommation combinée de 2,7 millions d ‘”équivalents d’albums”, une métrique combinant le streaming, les ventes d’albums et les ventes individuelles numériques d’album équivalent. De plus, la bande originale du groupe pour le long métrage de 2018 “Rhapsodie bohémienne” était le meilleur album rock de l’année, avec 1,16 million de la même métrique.

“Rhapsodie bohémienne” était le deuxième album rock le plus vendu de 2019 en termes de ventes pures, derrière seulement OUTIL‘s “Peur Inoculum”. Parce que la majorité de ces ventes étaient des copies physiques, il s’agissait également du titre physique le plus vendu de l’année, ainsi que du cinquième au classement général. De plus, le groupe “Greatest Hits 1” et “Collection Platine” les compilations étaient respectivement les sixième et neuvième titres physiques les plus vendus de l’année.

Le genre rock était de loin le premier format des ventes d’albums physiques, avec 42,2% des ventes totales de l’année. (Le n ° 2 était pop, avec 11%.) Le rock a également représenté la part la plus élevée des ventes d’albums numériques (32,4%, plus du double du total de R & B / hip-hop) et des ventes de chansons numériques (22,3% à R & B / hip -hop de 20,5 pour cent). Le rock continue de rester à la traîne du R & B / hip-hop en streaming, car ce dernier genre représentait 30,7% de tous les flux à la demande l’année dernière, soit plus du double du total du rock (14,7%).

Le rapport comprenait également plusieurs graphiques classant les ventes pour la décennie récemment terminée. Notamment, les trois albums de vinyle les plus vendus des 10 dernières années ont été LES BEATLES” “Abbey Road” (558 000), PINK FLOYD‘s “La face cachée de la lune” (376 000) et la bande son sur le thème du rock merveille film “Gardiens de la Galaxie” (367 000).

Cliquez ici pour voir Nielsen‘s rapport complet.

