Nita Strauss dit que la mort de Neil Peart a été «une énorme perte» pour la communauté Rock

Nita Strauss, le destructeur de guitare basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a commenté le décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Strauss a parlé Peartpasse dans une nouvelle interview avec “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” menée au Temple de la renommée du métal événement à Anaheim, Californie. Elle a dit (voir la vidéo ci-dessous): “C’est toujours une telle tragédie d’avoir la perte de quelqu’un qui est si important pour notre communauté. Moi n’étant pas batteur, cela ne m’a pas frappé aussi fort que j’ai vu d’autres personnes sur les réseaux sociaux. les médias, mais, bien sûr, je suis un grand fan de ce qu’ils ont fait pour le genre de musique que j’aime tant, donc c’est une perte énorme, c’est sûr. “

Lorsque l’intervieweur Eric Blair a souligné Strauss que son petit ami de longue date, manager et compagnon de groupe occasionnel Josh Villalta est batteur, Nita a déclaré: “Il est effectivement entré. Je faisais une diffusion en direct, et il est entré et m’a dit: ‘Neil Peart est mort, ‘et m’a en quelque sorte jeté dans un choc et m’a interrompu. Je pense qu’il a été tellement surpris et tellement submergé par la perte d’une légende dans notre communauté qu’il s’est dit: «Je dois vous le dire tout de suite». Alors, oui, c’est sûr que ça nous a frappé dans notre maison. Et c’est formidable de voir la communauté se rassembler et l’onde de choc nous a tous rassemblés et réalisé à quel point nous avons eu la chance d’avoir une si grande légende dans notre communauté. “

NitaLe deuxième LP solo de ce film est prévu pour fin 2020.

Le spectacle vivant du guitariste est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des couvertures.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014 quand elle a remplacé le musicien australien et ancien Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. On lui a recommandé de Tonnelier par l’ancien bassiste du légendaire rockeur et WINGER chanteur Kip Winger.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).