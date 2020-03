Nita Strauss: le deuxième album solo est «très bien parti»

Nita Strauss, le destructeur de guitare basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a confirmé que son deuxième album solo est “très bien parti”.

StraussLe disque à venir, qui est provisoirement attendu fin 2020, sera la suite de son premier album solo, “Chaos contrôlé”, sorti en 2018 via Records sumériens.

Nita a offert une mise à jour sur le prochain LP dans une interview avec un musicien australien au cours du mois dernier Tonnelier tournée en Australie. Elle a dit (voir la vidéo ci-dessous): “L’album deux est en route. Il est très bien en route, en fait. J’ai mon Universal Audio Apollo sur la route. Je l’ai installé dans la chambre d’hôtel à peu près tous les jours de congé et j’enregistre des trucs, je note les idées. Nous finirons ici Down Under, je pense, la semaine prochaine, et je rentrerai chez moi. J’aurai trois semaines à la maison pour pouvoir vraiment aller au laser. Je prévois de faire une grande partie de l’écriture de l’album. Ensuite, nous continuons et finissons avec Alice pour l’été. Et puis après ça, ce sera tout, je pense, «Chaos contrôlé» jusqu’à l’automne. “

L’année dernière, Nita a déclaré à la station de radio de Long Island, New York 94.3 Le requin qu’elle n’avait pas de réserves sur la sortie d’un album d’instruments avec “Chaos contrôlé”.

“Tout le monde a dit que je devais sortir certains morceaux avec voix – c’était le vaste consensus parmi les gens de l’industrie”, a-t-elle rappelé. “Et je dois dire que je suis vraiment content que Josh [[Villalta, Nitacopain et manager de longue date]et je suis resté sur nos pistolets et j’ai sorti l’album que je voulais faire. Peut-être que j’aurais pu gagner plus d’argent si je l’aurais rendu plus commercialisable, peut-être aurais-je pu avoir plus de succès et [gotten airplay] sur de plus grandes stations de radio et qu’avez-vous, mais ce ne serait pas l’album que je voulais faire. “

Le 11 pistes “Chaos contrôlé” était un défi pour Strauss et l’occasion pour elle de renouer avec ce qui l’a inspirée à commencer à jouer de la guitare alors qu’elle n’avait que 13 ans.

“J’ai commencé à jouer de la guitare à cause de la musique instrumentale”, a-t-elle déclaré. “Tous mes vrais héros ont fait des albums instrumentaux. Toute ma carrière a été consacrée à jouer dans des groupes, mais je n’ai jamais oublié ce rêve de ce qui m’a inspiré à prendre la guitare en premier lieu.”

“Chaos contrôlé” atteint le n ° 1 le Panneau d’affichagedu palmarès Heatseekers Albums et n ° 6 du palmarès Hard Rock Albums.

NitaLe spectacle vivant est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des couvertures.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014 quand elle a remplacé le musicien australien et ancien Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. On lui a recommandé de Tonnelier par l’ancien bassiste du légendaire rockeur et WINGER chanteur Kip Winger.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).