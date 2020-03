NME et 100 Club s’associent pour une vitrine pop-up London SXSW

Deux bastions célèbres de la musique britannique se réunissent, avec la nouvelle que NME s’associe avec le lieu londonien 100 Club pour organiser une vitrine de dernière minute le 22 mars pour des groupes qui devaient se produire au festival SXSW annulé.

La liste complète de l’événement pop-up sera annoncée la semaine prochaine, et les artistes qui ont été réservés pour SXSW peuvent trouver leurs coordonnées sur NME.com/events. Les détails du billet doivent être annoncés, mais les fans peuvent enregistrer leur intérêt à la même adresse.

Meng Ru Kuok, PDG de BandLab Technologies et NME, a déclaré: «Lorsque l’annulation de SXSW a été annoncée vendredi dernier, il était clair d’après nos conversations avec les artistes et les fans que cela était extrêmement décevant et financièrement dévastateur pour de nombreux groupes et musiciens impliqués. Nous devions trouver un moyen de faire en sorte que le spectacle se poursuive afin de soutenir la communauté d’artistes émergents.

«La doublure argentée est que la perte d’Austin est le gain de Londres. Nous sommes ravis de nous associer au 100 Club étant donné son statut spécial en tant que lieu emblématique de Londres et une partie illustre de l’histoire musicale du Royaume-Uni. Regardez cet espace pour plus d’informations sur la programmation confirmée, ce sera certainement une soirée de musique formidable. ”

Sam Craven du 100 Club raconte: «Tant de grands groupes ont investi du temps, de l’argent et des investissements émotionnels pour jouer à Stateside à SXSW, et nous ressentons vraiment pour chacun d’eux la nouvelle de son annulation.

«Nous avons toujours essayé de soutenir des artistes de toutes tailles, c’est donc un immense plaisir de mettre sur pied un spectacle avec NME pour aider à mettre en lumière de la bonne musique et à soutenir fermement les artistes touchés par l’annulation. Ce n’est pas une consolation pour manquer SXSW, mais ce sera une grande soirée où les groupes pourront jouer aux fans de musique tout en présentant ce qu’ils ont à offrir. “