No Age Partager la nouvelle chanson «Feeler»: écouter

Le duo de Los Angeles No Age a partagé le clip d’une nouvelle chanson intitulée «Feeler». Le visuel est réalisé par Kersti Jan Werdel, qui a déclaré qu’elle “voulait faire quelque chose qui se sentait honnête à l’expérience d’être un adolescent juste avant d’entrer dans l’âge adulte.” Regardez ci-dessous.

“Feeler” est la deuxième offre du nouveau disque de No Age, Goons Be Gone – sortie le 5 juin via Drag City. Ils ont précédemment partagé «Turned to String». Le LP suit Snares Like a Haircut de 2018.

Goons Be Gone:

01 Santal

02 Feeler

03 Smoothie

04 Travailler dur prend une pause

05 War Dance

06 les orteils dans l’eau

07 transformé en chaîne

08 Un soupir clique

09 perplexe

10 Head Sport Full Face

11 Mousse agitante

.