«No Money Down»: Chuck Berry obtient sa voiture de rêve

L’énorme succès de Chuck Berry“Maybellene” et “Thirty Days” dans le second semestre 1955, le label se hâte de convoquer une nouvelle session d’enregistrement avant la fin de l’année. Là, il enregistre son prochain hit et affiche une fois de plus sa maîtrise des paroles de la culture pop, avec l’histoire de l’acquisition de sa voiture de rêve en “Pas d’argent vers le bas.”

La chanson n’a pas traversé le marché de la pop comme l’avait fait ‘Maybellene’, mais elle est entrée dans le tableau du rythme et du blues de Billboard’s Most Played By Jockeys le 25 février 1956 au n ° 12, pour atteindre le n ° 8 en cinq semaines courir. Airplay était limité par ses références commerciales aux Cadillacs et Fords, mais Billboard a néanmoins déclaré que c’était “une nouveauté aussi chaude qu’on l’a vu depuis un certain temps”.

Ces premiers succès, ainsi que leurs «Wee Wee Hours» et «Together (We Will Always Be)» sur leurs faces B respectives, avaient été enregistrés aux échecs de Chicago le 21 mai 1955. En décembre, Chuck, maintenant âgé de 29 ans, est retourné à enregistrer la nouvelle chanson et sa face b «The Downbound Train». La session a également produit «Roly Poly» et «Berry Pickin», qui ne sont pas apparus avant l’album After School Session de 1957. Un autre morceau qu’il a coupé ce jour-là , “ J’ai changé ” n’a été publié qu’en 1979.

Berry a été inspiré pour écrire l’histoire extrêmement divertissante de «No Money Down» par le terrain qu’il entendait toujours du personnel des ventes lors de l’achat de ses premières voitures. Comme il sied à un homme qui a inventé le terme «motorvatin» dans «Maybellene» et l’a utilisé à nouveau dans «No Money Down», et qui a écrit certaines des meilleures chansons de voiture de l’histoire de la pop, il a été séduit par les automobiles.

Chuck a révélé dans son autobiographie qu’il avait parcouru une douzaine de voitures en autant d’années. Mais le premier véhicule de Chuck, un V8 Ford de 1934, a démenti les paroles de la chanson, ce qui lui a coûté 10 $ d’acompte et 5 $ par mois en location-vente. Le narrateur de «No Money Down» s’en est beaucoup mieux tiré.

Motorvatin “de retour en ville dans sa” Ford en lambeaux “, il voit un concessionnaire Cadillac offrant les conditions financières irrésistibles du titre de la chanson. Il demande un cabriolet jaune de Ville à quatre portes avec tous les extras que vous pourriez imaginer: roue de secours continentale, large roue chromée, direction assistée, freins assistés, climatisation, radio à ondes courtes, télévision et téléphone, même un «lit escamotable complet dans mon siège arrière. ” La liste continue à l’effet comique.

À la fin de la chanson, Berry sort du concessionnaire avec une voiture – on ne sait jamais s’il a obtenu tous ces extras – et se dirige sur la route, pas d’argent. Ses jours de s’inquiéter de cette Ford en panne et en lambeaux sont terminés. C’est l’une des nombreuses chansons dans lesquelles un pionnier du rock’n’roll qui avait près de 30 ans a capturé l’âge d’or de l’adolescent.

“No Money Down” est sur Johnny B. Goode – Ses enregistrements complets des échecs des années 50, qui peuvent être achetés ici.

