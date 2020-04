Noel Gallagher dit que le combat contre Britpop a été lancé par Damon et Liam pour une femme

L’une des plus grandes rivalités de la musique a été celle qui a joué dans Blur et Oasis dans les années 90 pour démontrer qui était le simple mérou au sein de britpop. À cette époque, les frères Gallagher ont sorti l’artillerie lourde pour frapper Damon Albarn et compagnie avec tout, bien que ceux de Colchester ne se soient pas laissés faire, un véritable coup musical qui avait fait prendre conscience au monde entier de tout ce qui se passait entre les deux groupes.

Au fil des ans et avec quelques changements importants – comme la dissolution et la réunion de Blur, ainsi que la chute finale d’Oasis en 2008 -, les eaux se sont un peu calmées. Quelque temps plus tard, le conflit «a été résolu» (musicalement parlant) lorsque Noel a collaboré avec Albarn dans la chanson “We Got The Power” pour l’album Gorillaz, Humanz, bien que cela n’ait pas rendu le bon Liam Gallagher si heureux.

Après près de 25 ans depuis ce combat qui a impliqué les groupes les plus importants du mouvement britpop, et quand on pense que Noel Gallagher avait déjà complètement quitté le sujet, Maintenant, il est sorti pour dire que Liam et Damon étaient les coupables de tout ce cirque médiatique.. Il se trouve que récemment l’écrivain Daniel Rachel publié le livre Ne te retourne pas dans la colère: la montée et la chute de Cool Britannia, Où les protagonistes de cette ère de la musique ont raconté leurs propres histoires.

Dans les pages, il y a évidemment une section où ils touchent spécifiquement au combat entre Blur et Oasis, et celui qui a donné son témoignage était l’aîné des Gallaghers. À la surprise de beaucoup et selon NME, le guitariste et compositeur a déclaré que Le problème a commencé avec un triangle amoureux entre Albarn, Liam et un troisième en désaccord, il a également blâmé le narcissisme des deux chanteurs pour que ce conflit se développe:

“Liam et Damon dormaient avec la même personne, il y avait beaucoup de cocaïne en jeu et cela a augmenté à partir de là. Ils sont tous les deux chanteurs, et les chanteurs sont des idiots. Ils sont connectés en arrière. Une fois que vous vous êtes regardé dans le miroir pendant quatre heures, que vas-tu faire d’autre? ”

Biensûr que Liam Gallagher n’allait pas garder le silence devant de telles affirmations, et a utilisé son compte Twitter – comme presque toujours – pour clarifier que ce que son petit frère avait dit n’était pas vrai. Se référant à Damon Albarn comme «Dermot oblong» (parce qu’ils savent déjà qu’il est très créatif), Le chanteur de “Wall of Glass” a dit que c’était complètement faux et que tout ce spectacle avait été présenté par Noel:

«Juste pour être clair, Dermot et moi ne nous sommes jamais disputés un garçon ou une fille. Nous avons toujours pensé que les choses allaient mal quand Noël Gallagher souhaitait que Dermot soit atteint du sida et décède. Ce n’était pas mon meilleur moment. »

Et pour que tout soit clair – parce que nous avions tous besoin de le savoir – Liam a également déclaré qu’il n’avait jamais utilisé de cocaïne avec un membre de Blur, ce qui implique que tout ce que Noel a dit était complètement faux..

Pour terminer le Un mineur de Gallagher a déclaré les propos de son frère et ancien directeur d’Oasis, Alan McGee, ont été soutenus pour nuire à sa carrière solo et que s’ils continuaient, il n’hésiterait pas à attirer la force brute. Qui sait où se terminera ce drame, cependant après tant d’années Il semble que les frères rock les plus célèbres des années 90 continuent de s’accrocher à ce moment plutôt étrange de la musique.