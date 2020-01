Noel Gallagher prévoit une pause indéfinie après sa tournée

Le frère aîné du Gallagher a sérieusement pensé à reposer sa vie de tournée. L’ancien homme d’Oasis a dit qu’il voulait s’éloigner de la musique live pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille une fois sa tournée actuelle terminée.

Noel Gallagher a dit cela dans Funny Morgan de Matt Morgan? podcast: “Je suis prêt à éteindre les lumières. Je suis prêt à arrêter de voyager un moment. Je suis prêt à prendre un temps de repos indéfini. ».

Pour compléter ces déclarations, Noel a déclaré: «Je peux me voir sans produire autant de matériel et partir en tournée tous les cinq ou six ans, contre deux ou trois ans. J’ai 52 ans maintenant. À la fin de la prochaine tournée, j’aurai 58 ans, c’est presque 60 ans. Vous ne savez pas comment vous allez vous sentir physiquement. Vous penserez: «Est-ce que je peux être fatigué de ne pas être avec les enfants?» »

Cette annonce intervient quelques jours après que Noël a répondu aux récentes allégations de son frère Liam concernant les allégations de plaidoyer pour réunir Oasis en 2022. Dans cette réponse, Gallagher a malheureusement nié cela en disant que cette réunion n’allait pas avoir lieu. “Pour mémoire, jusqu’à ce que quelqu’un l’entende de MOI, cela n’arrivera pas.”

Se pourrait-il qu’avec cette nouvelle, nous disions enfin au revoir à la possibilité de revoir Oasis ensemble une dernière fois? Quelles sont les possibilités quand ils entrent dans la soixantaine que les Gallagher veulent rejoindre? Peu Beaucoup? Il n’est pas non plus fou de penser qu’à cette époque, ils veulent se souvenir des bons moments ensemble ou simplement faire un billetote pour hériter de leur famille. Mais il est également probable qu’à cet âge, ils aient beaucoup moins envie de voir leur visage. Seul le temps dira…