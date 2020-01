Noel Gallagher publie la chanson ‘Blue Moon Rising’ avant l’annonce mystérieuse de Liam

Le 6 mars 2020, High Flying Birds de Noel Gallagher lancera l’EP intitulé Blue Moon Rising, qui fera l’avant-dernière sortie du groupe dirigé par Noel Gallagher sous le nom de “Wandering Star” en novembre 2019 (et fera également partie de cet EP), ce qui a laissé place à l’arrêt de la comparaison, du moins musicalement , avec ce qu’il faisait dans Oasis avec son frère Liam, avec qui il se bat depuis plusieurs années pour le groupe et leur travail.

Pour clôturer l’annonce de la sortie de cet EP, Noel Gallagher a décidé de sortir ce jeudi 30 janvier la chanson “Blue Moon Rising” qui donne son nom au matériau, et l’a fait avec un clip complet mettant en vedette le même musicien et chanteur. La vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de Noel, est réalisé par Dan Cadan, et ici ils apparaissent Jack O’Connell, Gala Gordon et James Joyce comme certains personnages dans une boîte de nuit.

Le personnage de Jack arrive sur les lieux et commence à danser avec une femme dont l’intention est de l’emmener à la salle de conférence où Noel se dispute avec deux mecs. Tout semble indiquer que Jack leur devait quelque chose, et la seule façon de l’accrocher était de le faire danser et boire jusqu’à ce qu’il l’emmène au bon endroit. La musique qui accompagne cette vidéo est amusant et assez vivant, invitant l’auditeur à danser à un rythme doux qui s’éloigne vraiment de tout ce que nous avions entendu de Noel, surtout dans sa phase “expérimentale” où les ciseaux faisaient partie du son.

Les chances que Noël Gallagher retourne dans notre pays (il est apparu dans l’une des dernières éditions de Vive Latino), sont peu nombreuses. Il y a quelques semaines, le chanteur a dit qu’il voulait se reposer et faire une pause dans les tournées. “Je suis prêt à arrêter les tournées pendant un certain temps”, a déclaré l’ancien membre d’Oasis. Tout cela contrairement à son frère Liam, qui est très actif (notamment dans les réseaux sociaux), annonçant de nouveaux projets allant de son Unplugged en 2019 à ses collaborations avec des marques de mode sportive.

Vendredi 31 janvier, Liam Gallagher annoncera la mystérieuse nouvelle annoncée il y a quelques jours. “Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts” parce que “quelque chose de très spécial”, écrit-il. On ne sait pas s’il s’agit d’une tournée dans certains pays d’Amérique (oui, espérons-le, venez au Mexique), ou d’un nouveau matériel d’étude, d’une collaboration avec des artistes importants … nous devrons attendre. Mais ce que de nombreux utilisateurs et médias ont remarqué, c’est que Noel a procédé à la sortie de la chanson, disent-ils, “exprès” pour essayer d’éclipser les informations de son frère. Nous devrons attendre.

Alors que, On laisse ici la vidéo de “Blue Moon Rising” en attendant l’EP du même nom, venez à nous, se terminant par la «trilogie» des matériaux que High Flying Bird de Noel Gallagher publie depuis juin 2019: