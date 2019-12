Nonpoint va jouer l'intégralité de l'album «To The Pain» dans «Select Cities»

NONPOINTquatrième album, "To The Pain", sera réédité sur tous les services de streaming ce soir (24 décembre) à minuit. Le LP, qui est sorti il ​​y a 15 ans, présentera une nouvelle pochette conçue et photographiée par Francesca Ludikar.

Selon NONPOINT le batteur Robb Rivera, les "To The Pain" la réédition sera suivie de "performances de l'ensemble du disque dans certaines villes".

Produit par le guitariste Andrew Goldman, "To The Pain" était NONPOINTest la première version de Bieler Bros. Records. L'album a fait ses débuts au n ° 147 sur le palmarès Billboard 200. Il s'est vendu à 130 000 exemplaires aux États-Unis "Balle avec un nom" et "En vie et en pleine forme" a émergé comme des agrafes de radio et de concert.

Bien que NONPOINT n'a jamais fait une grande percée commerciale, le groupe a eu une paire de Top 25 grands succès rock, y compris "La vérité" et ce qui précède "Balle avec un nom".

NONPOINT poursuit sa tournée en soutien à son dixième album, "X", qui a été publié en août 2018. Le suivi des années 2016 "Le poison rouge" a été produit par Fred Archambault, qui a déjà travaillé avec ATREYU et AVENGED SEVENFOLD, entre autres.

NONPOINT a récemment annoncé l'ajout d'un guitariste Jason Zeilstra aux rangs du groupe. Il a remplacé BC Kochmit, qui a annoncé son départ de NONPOINT afin de se concentrer sur sa vie de famille.

Crédit photo: Francesca Ludikar



ATTENTION à tous les citoyens de Nonpoint Nation et à nos 361ers .. vous avez demandé et maintenant vous recevrez. Sur le coup de minuit …

Publié par Robb Rivera Nonpoint le mardi 24 décembre 2019

