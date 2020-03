Norah Jones annonce un album, Pick Me Up Off The Floor

Norah Jones sortira son septième album studio, Pick Me Up Off the Floor, le 8 mai via Blue Note Records. Elle a prévisualisé le disque avec le single principal “I’m Alive”, une collaboration avec Jeff Tweedy de Wilco, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le morceau décontracté, que Tweedy a co-écrit et produit, présente le leader de Wilco en guitare acoustique, guitare électrique et basse. Son fils et collaborateur fréquent Spencer Tweedy joue de la batterie brossée. “Asseyez-vous et attendez, ne bougez pas – n’hésitez pas / Vous pouvez espérer et prier; vous pouvez gémir; peut-être que les choses vont changer », jure Jones sur son piano chaud et langoureux. “Vous sentez votre âme se creuser / Pendant que le monde implose, vous vivez sans.”

Pick Me Up Off The Floor – qui comprend également le «Heaven Above» assisté par Tweedy – marque la deuxième collaboration de Jones avec le chanteur de Wilco, qui a co-écrit et produit deux pistes sur son LP 2019, Recommencer. “Norah est une grande amie depuis longtemps et elle est l’une des musiciens les plus faciles avec lesquelles j’ai joué”, a déclaré Tweedy à Rolling Stone.

Dans une déclaration, Jones a détaillé l’inspiration et le processus créatif derrière l’album, issu d’une session productive avec son batteur régulier Brian Blade.

«Vivre dans ce pays – ce monde – ces dernières années, je pense qu’il y a un sentiment sous-jacent de« Soulevez-moi. Sortons de ce bordel et essayons de comprendre certaines choses », a-t-elle déclaré. “S’il y a une obscurité à cet album, ce n’est pas censé être un sentiment imminent de malheur, si cela ressemble plus à un désir humain de connexion. Certaines des chansons personnelles s’appliquent également aux problèmes plus importants auxquels nous sommes tous confrontés. Et certaines des chansons qui traitent de choses plus grandes et très spécifiques sont également très personnelles. »

Elle a ajouté: “Je ne sais pas si j’étais juste dans une zone ou si ce processus l’a activé, mais je me suis sentie plus créative au cours de la dernière année que jamais.”

Le projet comprend également des contributions des bassistes Christopher Thomas, John Patitucci, Jesse Murphy et Josh Lattanzi; les batteurs Nate Smith, Dan Rieser et Josh Adams; le claviériste Pete Remm, le guitariste d’acier à pédales Dan Iead, le violoniste Mazz Swift, la violoniste Ayane Kozasa, le violoncelliste Paul Wiancko, le percussionniste Mauro Refosco, les chanteurs de fond Ruby Amanfu et Sam Ashworth, le trompettiste Dave Guy et le saxophoniste ténor Leon Michels.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, Jones fera la promotion du LP lors d’une tournée américaine annoncée récemment avec Mavis Staples.

Pick Me Up Off The Floor sortira le 8 mai et peut être précommandé ici.

Ramassez-moi du sol:

«Comment je pleure

«Flame Twin»

«Ça fait mal d’être seul»

«Heartbroken, Day After»

«Dites non plus»

‘Cette vie’

‘Vivre’

‘Je suis vivant’

“Regardiez-vous?”

«Trébuche sur mon chemin»

‘Au dessus des cieux’