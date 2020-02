Norah Jones annonce une tournée américaine avec Mavis Staples

Norah Jones a annoncé une tournée printemps-été 2020 aux États-Unis avec la légendaire chanteuse Mavis Staples. Les billets achetés lors de la tournée comprennent une copie physique du septième album solo de Jones, qui sera bientôt annoncé. La tournée comprend des spectacles au Greek Theatre de Los Angeles (22 mai) et Celebrate Brooklyn à New York (28 juillet). Les billets seront en vente ce vendredi 28 février à 10h heure locale. Visitez Norah Jones » site officiel pour plus d’informations.

Jones a également annoncé les performances à venir du festival au New Orleans Jazz & Heritage Festival (26 avril), au Beach Road Weekend on Martha’s Vineyard (24 juillet) et au Newport Jazz Festival (7 août). Jones et Staples ont récemment collaboré sur le single «I’ll Be Gone».

Norah Jones joue les dates suivantes de la tournée américaine:

26 avril – New Orleans Jazz & Heritage Festival – La Nouvelle-Orléans, LA

10 mai – Une journée dans les vignes – Spicewood, Texas avec Patti Griffin, Mavis Staples et Sir Woman

12 mai – Sandia Amphitheatre – Albuquerque, NM * avec Mavis Staples

14 mai – Amphithéâtre Anselmo Valencia – Tucson, AZ * avec Mavis Staples

15 mai – Arizona Federal Theatre – Phoenix, AZ * avec Mavis Staples

16 mai – Fantasy Springs Resort – Indio, Californie avec Mavis Staples

20 mai – Théâtre en plein air – San Diego, Californie * avec Mavis Staples

22 mai – Théâtre grec – Los Angeles, Californie * avec Mavis Staples

22 juillet – Thompson’s Point – Portland, ME avec Mavis Staples

23 juillet – Burlington Waterfront Park – Burlington, VT avec Mavis Staples

24 juillet – Beach Road Weekend – Vineyard Haven, MA

28 juillet – Celebrate Brooklyn – Brooklyn, NY * avec Mavis Staples

1er août – Bethel Woods Center for the Arts – Bethel, NY * avec Mavis Staples

4 août – Pavillon MECU – Baltimore, MD * avec Mavis Staples

5 août – CMAC / Marvin Sands Performing Arts Center – Canandaigua, NY * avec Mavis Staples

7 août – Newport Jazz Festival – Newport, RI

* Les billets sont fournis avec une copie physique du septième album solo de Norah Jones qui sera bientôt annoncé.

Norah Jones a fait son apparition sur la scène mondiale avec la sortie en février 2002 de Come Away With Me, son soi-disant «petit album de mauvaise humeur» qui a introduit une nouvelle voix singulière et est devenu un phénomène mondial, balayant les Grammy Awards 2003. Depuis lors, elle a vendu 50 millions d’albums dans le monde et est devenue neuf fois lauréate d’un Grammy. Elle a sorti une série d’albums solo acclamés par la critique et à succès commercial – Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009), Little Broken Hearts (2012) et Day Breaks (2016) – ainsi comme albums avec ses groupes collectifs Puss N Boots, The Little Willies et El Madmo.

