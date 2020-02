Norman Whitfield et les tentations visent haut en 1973

C’était peut-être un chef-d’œuvre. Mais à qui?

C’était en 1973 et Les tentations pensé (peut-être espéré) qu’ils étaient à la croisée des chemins. Leurs disques avaient augmenté de plus en plus “loin”, ce qui fonctionnait en termes de ventes, mais la soul psychédélique n’était pas un style de musique avec lequel ils étaient nécessairement à l’aise. Leur producteur, Norman Whitfield, les avait transformés de doux harmoniseurs soul en un acte capable de prospérer à l’ère du rock progressif. Un de leurs deux albums de 1972 s’appelait Solid Rock, et leurs LPs ont connu un fort succès pendant une période où les autres groupes vocaux de Motown se sont à peine enregistrés. Cependant, The Temptations a préféré leur ancien style soul doux malgré leur facilité pour ce groove funky influencé par le rock.

Écoutez Masterpiece sur Apple Music et Spotify.

Curieusement, ils ne rivalisaient pas seulement avec des groupes de rock qui ne leur étaient pas associés; ils se sont retrouvés en deuxième ligne pour certaines des chansons que Whitfield et le parolier Barrett Strong ont écrites. Pourquoi, même “Papa Was A Rollin ‘Stone” avait déjà été enregistré par Rare Earth, même si ce sont les Tentations qui l’ont rendu massif. Il a dû comprendre que la chanson avait d’abord été donnée à un groupe de rock Motown que The Temptations aurait dû devancer. Les choses devenaient incontrôlables.

All Directions, le deuxième album du groupe de 1972, avait présenté une version de 12 minutes de «Papa…», une chanson de conte avec un support funky profond et un orchestre culminant d’humeur. Donc, quand Norman Whitfield a commencé à travailler sur une longue chanson titre pour un nouvel album construit sur des lignes similaires, le groupe a sans doute pensé, OK, «Papa…» était un n ° 1, en avons encore plus. Cependant, l’album qui est devenu Masterpiece n’était pas comme son prédécesseur. Sa manche comportait un faux bas-relief en marbre des visages du groupe de profil. En dessous, un panneau indiquait «Produit par Norman Whitfield», qui figurait également au dos. L’implication était que les tentations étaient une œuvre d’art sculptée par leur producteur, la figure la plus importante ici. Alors que les musiciens étaient crédités au dos, les tentations individuelles ne l’étaient pas. Et il y avait une grande image floue du producteur sur le flip, avec The Temptations émergeant de sa tête.

Alors, à qui appartenait-il? M. Whitfield, apparemment.

Masterpiece débute de manière prometteuse avec l’élégante ‘Hey Girl (I Like Your Style)’, qui plonge le groupe dans le mode de leur succès de 1971, Just My Imagination, avec la voix principale de Richard Street convenablement aimée. Vient ensuite la chanson titre – presque 14 minutes. Bien que les paroles soient convenablement ghetto dans le style récent de Temptations, Whitfield, qui l’a écrit seul, n’était pas le parolier Barrett Strong, et il n’y a pas de scénario en tant que tel, juste quelques instantanés sinistres. Le groupe dispose de trois minutes pour exprimer son talent vocal – seulement 21% du morceau. Néanmoins, une version éditée a fait le Top 10 américain.

La deuxième face de l’original de Masterpiece a débuté avec ‘Ma’, une chanson plus ciblée, féminisant le modèle ‘Papa…’ avec une tournure positive. «Law Of The Land», avec de superbes voix principales de feu Dennis Edwards, qui était sous-utilisé sur l’album, livre un autre message funky. Cette fois, The Temptations l’a chanté avant Rare Earth, bien que Motown ait choisi la dernière version pour un single américain. «Plastic Man», le deuxième single de Masterpiece, est un morceau dur sur un sujet familier du début des années 70, avec des voix plus fines dirigées par Edwards. La clôture de «Hurry Tomorrow» transforme l’élément psychédélique en double arc-en-ciel, avec Damon Harris chantant doucement une pièce sans étage – c’est un territoire de voyage acide, un lavis montant lentement des effets se terminant par le chaos. Cette fois, Whitfield n’en fait pas trop: la chanson est trippante sans perdre une touche humaine sympathique.

Masterpiece est peut-être un titre exagéré, mais il y a de l’éclat ici, en grande partie d’un groupe relégué au second violon sur leur propre album. Mais ils ont livré ce qu’on leur avait demandé. L’arrangeur Paul Riser mérite le mérite des orchestrations qui ont aidé à réaliser la vision de Norman Whitfield. Que se passe-t-il lorsque le producteur devient la star? Masterpiece, exagéré mais parfois superbe, répond à cette question. Un meilleur équilibre entre svengali et chanteurs aurait peut-être été plus satisfaisant, mais le début des années 70 était une période d’excès en musique, et cet album fascinant si trop cuit leur convient parfaitement.

Masterpiece peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de The Temptations sur Apple Music et Spotify.