Not Fade Away: l’hommage des Rolling Stones à Buddy Holly

Au cours des derniers jours de janvier 1964, Les pierres qui roulent a enregistré la version finale de ce qui est devenu leur troisième single britannique. Il s’appelait «Not Fade Away» et, comme tout ce qu’ils avaient enregistré jusqu’ici pour la sortie, c’était une reprise, mais pas un blues simple ou un morceau de R&B. Buddy Holly, avec The Crickets, a enregistré la chanson en 1957, à Clovis, au Nouveau-Mexique. Ce qui a rendu la chanson attrayante – et acceptable – pour les Stones, c’est son schéma rythmique, qui est basé sur Bo DiddleyBattement de marque.

Vendredi 21 février, Decca a sorti ‘Not Fade Away’ en tant que troisième single britannique du groupe; pendant les 1 minute et 42 secondes de ce disque pop-rock classique, Mick commence vraiment à sonner comme Mick pour la première fois. Deux semaines plus tard, London Records a sorti la chanson, avec «I Wanna be Your Man» sur la face B, en tant que premier single américain des Stones. Il a finalement revendiqué la 48e place du Billboard lors du premier voyage du groupe en Amérique, en juin 1964.

Début mars, ‘Not Fade Away’ a bondi de 16 places au n ° 11. Lors de l’édition de Top Of The Pops diffusée le 4 mars, le groupe a été tourné en direct dans le studio de Manchester de la BBC. À la fin du mois, le single avait grimpé à la troisième place du classement britannique, grâce en grande partie à leurs apparitions dans l’emblématique émission de télévision.

Au Royaume-Uni, la face B était ‘Little By Little’, un pastiche d’une chanson de Jimmy Read qui a le crédit d’écriture inhabituel de Phelge et Spector. Nanker Phelge était le nom collectif d’une composition de groupe des Rolling Stones, utilisée pendant les deux premières années de leur existence. C’est Brian qui leur a suggéré d’utiliser le nom – Phelge vient de Jimmy Phelge, un gars que le groupe connaissait quand ils vivaient à Edith Grove en 1962, tandis qu’un «nanker» était un visage révoltant que Brian aimait à tirer.

Phil Spector est le légendaire producteur de disques que le manager des Stones, Andrew Loog Oldham, a vénéré pour sa technique de production de Wall Of Sound. Les Stones ont enregistré «Not Fade Away» le 4 février au Regent Sound Studio; non seulement Spector obtient un crédit d’écriture, mais il a également joué des maracas, tandis que le chanteur américain Gene Pitney, qui a visité le studio avec Spector, joue du piano.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.

La