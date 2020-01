Not Fade Away: The Who Unleash ‘My Generation’

Une chanson vraiment révolutionnaire dans l’histoire du rock britannique est née le 13 octobre 1965, lorsque The Who étaient dans le Studio A des Studios IBC à Portland Place, Londres, enregistrant ‘My Generation.» En trois semaines, le 5 novembre, c’était leur nouveau single britannique, et il a été suivi le 3 décembre par l’album du même nom.

Pour comprendre ce qu’est une déclaration puissante Pete TownshendLa nouvelle chanson a été faite, cela vaut la peine de considérer ce que faisaient les autres gros frappeurs de la scène rock britannique à l’époque. Les Beatles venaient tout juste de quitter “Aide” et devaient bientôt passer à “Day Tripper” et “We Can Work It Out”. Des pierres déchaînaient simplement “Get Off Of My Cloud” les Kinks venait juste d’être dans le top dix avec ‘See My Friend’ et le nouveau single des animaux était ‘It’s My Life’. Tous les singles extrêmement puissants, mais pour l’énergie et la colère des animaux, ‘My Generation’ était la déclaration définitive du ère.

Townshend a travaillé sur la chanson, à l’origine comme un blues lent, tout au long de l’été 1965, alors que The Who tournait en Scandinavie et en Hollande. La première incarnation a été inspirée par «Young Man Blues» de Mose Allison, une chanson que le groupe interprètera plus tard. Comme Pete l’a rappelé dans son autobiographie Who I Am, il a produit plusieurs ensembles de paroles pour la chanson et «trois démos très différentes».

Il l’a façonné dans le style que nous connaissons avec l’aide du co-manager de Who, Chris Stamp, qui a détecté un bégaiement dans la voix de Townshend dans la deuxième démo. Après avoir étudié John Lee Hooker«Stuttering Blues» et encourageant Roger Daltrey pour exagérer l’effet dans sa performance vocale, la chanson a été perfectionnée, maintenant aussi avec de l’espace pour le grand long métrage de basse de John Entwistle.

La chanson est devenue le plus grand succès du groupe à ce jour, et l’un des deux pour atteindre le deuxième rang, avec «I’m A Boy» l’année suivante. Le 15 janvier de la nouvelle année 1966, «My Generation» faisait ses débuts, quoique à un modeste numéro 98, dans le Billboard Hot 100. Il n’atteignait que le 74, mais continuait à gagner ses places dans les deux les Grammy et le Rock and Roll Hall of Fame.

