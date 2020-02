Nous avons déjà les horaires de l’EDC Mexico 2020!

La plus grande fête de la musique électronique du pays est en train d’être assemblée mais en temps réel … Depuis l’annonce de l’affiche, nous avons réalisé que les ventes de chaussures pour gratter les tongs montaient en flèche et qu’il y avait une véritable pénurie de néons dans tous les magasins sports Et la vérité n’est pas pour moins. Les grands des grands seront présentés à l’EDC 2020. Chasseurs de têtes, Carl Cox et David Guetta Ils feront le leur depuis les contrôleurs.

Trois jours après le début de cette méga fête de trois couchers de soleil, nous avons déjà entre les mains les horaires officiels pour vous de voir qui vous allez porter ces petites semelles. Ou si les années vous mangent déjà, mais vous pensez toujours que vous avez l’énergie pour ce pachangón, vous pouvez donc voir qui vaut la peine de porter vos genoux et le bas du dos. Dans tous les cas, ce serait une erreur de ne pas le faire au rythme de Madeon, Knife Party et Borgore. Maintenant, il est temps de voir et de planifier l’itinéraire musical qui est impossible de continuer à être là …

Comment le voient-ils jusqu’à horita? Ceux qui voulaient voir ont-ils déjà été épissés? Sinon, ne chantez pas la victoire, il reste encore deux jours. Cependant, ici, vous ne pouvez pas faire pleurer si vous en croisez deux à trois … Il y a plus de 120 actes! Ses baskets vont finir par plus de danses qu’une quinceañera avec une demi-ville de chambelanes.

La chose devient plus grosse que jamais. Le record de fréquentation devrait être battu dans cette édition. Preuve de sa croissance, EDC Mexico 2020 présentera son septième et dernier scénario: bionicJUNGLE, qui avec son ambiance musicale maya, transformera son environnement en un lieu spirituel où la nature et la technologie coexistent. Il était temps que les sons organiques adoptés par l’électronique contemporaine aient leur place spéciale dans cette grande pachanga.

Si cette note vous fait déjà remonter le moral d’aller quitter l’âme du Sun Forum, cette information est pour vous: l’abonnement général pour les trois jours d’EDC Mexico 2020 (1950 $ pesos), le pass confort de trois jours (2925 $ pesos ) et les abonnements Citibanamex Plus (VIP) pour les trois jours (3 900 $ pesos) sont disponibles ici. N’y pense même pas. Si nous ne travaillons pas pour cela, alors pourquoi?