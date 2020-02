Nous avons déjà les horaires du Vive Latino 2020!

L’une des choses qui nous stressent le plus lorsque nous allons à un festival –Au-delà des salles de bain ou du calorón qui fera sûrement– sont les horaires, la nervosité est totale mais nous ne voulons rejoindre aucun des groupes et artistes pour lesquels nous avons payé le billet, Heureusement pour tous ceux qui iront à Vive Latino cette année, vous n’avez pas à vous inquiéter.

Après avoir attendu un moment et au milieu de l’incertitude, Vive Latino a déjà des horaires officiels pour son édition 2020, qui cette année nous apporte un mélange d’actes légendaires avec des artistes de différents genres et parties du monde avec le meilleur de l’Amérique latine. Deux jours d’une grande fête où vous aurez la chance de tout écouter, des chaussettes de Slash, en passant par la danse que les Tucanes de Tijuana assembleront et jusqu’aux deux spectacles de 31 minutes à la fêtel.

Si à ce stade, ils n’avaient pas vu la programmation de cette année (ce que nous ne croyons pas) Nous les laissons ici:

Maintenant, comme nous voulons qu’ils se préparent et leur donnent une chance de voir la grande majorité du festival, Nous vous laissons ci-dessous les horaires par étape pour le Vive Latino 2020:

Samedi 14 mars

Le festival commencera avec toutes les saveurs, car Damas Gratis ouvrira l’édition 2020 avec toutes les saveurs directes d’Argentine. Ensuite, nous aurons des talents nationaux comme The Warning, Valsia, Rubytates et Rey Pila pour céder la place à des artistes latino-américains tels que la grande Francisca Valenzuela et le grand Vicentico. Déjà entré dans la nuit, ce sera au tour de Little Jesus de jouer pour la première fois sur la scène principale de Vive Latino et des événements internationaux ultérieurs tels que The Rasmus, The Cardigans et bien sûr le Guns N ’Roses (qui sont d’ailleurs épissés avec Fangoria, YEUX ICI). Il y a un espace sur la scène indienne de 8h35 à 9h25, donc il peut y avoir une surprise, ça peut être …

Dimanche 15 mars

Pour clore en beauté, le Victoria Hall ouvrira avec un bon chelem en début de journéeEnsuite, nous aurons deux actes qui ont été controversés mais qui seront sûrement un succès, Flor Amargo et Ed Maverick. Kyary Pamyu Pamyu sera présent dimanche après-midi pour donner la première présentation de J-Pop dans l’histoire de Vive Latino et avec elle arriveront Mogwai, Milky Chance et le Portugal. L’Homme Rodrigo et Gabriela donneront sûrement l’un des spectacles les plus importants de la journée pour faire place à la culture collective et prophétique de Nortec et mettre fin à l’énorme danse que les Tucanes de Tijuana manqueront.