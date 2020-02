Nous avons plus de billets à lancer pour Maroon 5!

Comme ils diraient là: “Cela ne se termine pas avant la fin.” Et c’est que s’ils pensaient qu’ils n’allaient pas pouvoir lancer certains des Maroon 5 concerts, prévu les 23 et 24 février prochains au Foro Sol, ne vous inquiétez pas, car ici sur votre page fav nous allons donner plus de billets pour qu’ils aillent voir Adame Levine et compagnie sans dépenser un seul centime. Boletizaaaaa!

Comme vous le saurez avec le groupe avec sa tournée intitulée «2020», une tournée où ils raviront leurs fans avec quelques chansons de leur dernier label Red Pill Blues, 2017, mais pas seulement ça, mais Levine et compagnie raviront leurs fans avec des chansons d’antan. Une nuit où Maroon 5 fera un bref mais complet voyage dans sa carrière qui semble durer plusieurs années.

Juste pour ne pas affecter l’économie de beaucoup et les amener à se lancer sur le Sun Forum pour chanter “She Will Be Loved” (ce n’est qu’un exemple, l’enfer), ici sur Sopitas.com Nous distribuons des billets dans une dynamique plus facile que la seule table et heureusement pour beaucoup cette fois ne sera pas l’exception, car ils n’auront qu’à suivre quelques étapes simples, répondre à quelques questions et ainsi devenir créanciers d’un billet pour voir Maroon 5.

Et comment est la vague ou quoi?

Nous allons arrêter de parler et aller directement avec la dynamique. Si vous avez déjà vu nos précédentes newsletters, vous saurez que nos concours ne sont rien de l’autre monde, mais oui, ils doivent être ATTENTION aux étapes à suivre, eh bien une erreur et ils sont disqualifiés. Nous ne fixons pas les règles, mais nous veillons à ce qu’elles soient respectées.

Quoi qu’il en soit, voici les étapes à suivre pour obtenir vos billets:

1.- Vous devez suivre Soupes FM et soupes dans tous vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

2.- Partagez cette note sur votre profil Twitter personnel avec le hashtag # Maroon5XSopitas et mentionnant @Sopitas et @SopitasFM. Le hashtag et la mention sont importants, car si vous ne les utilisez pas, vos tweets n’en valent pas la peine.

3.- Dans un deuxième tweet commandez les albums de Maroon 5, celui que vous aimez le plus et que vous n’aimez pas du tout. Voici également les mentions de @Sopitas, @SopitasFM et le hashtag # Maroon5XSopitas

4.- Dans un troisième tweet expliquez pourquoi vous voulez gagner des billets pour le concert et la compagnie d’Adam Levine.

5.- Maintenant, vous devrez Répondez aux questions suivantes. (Ceux-ci ne sont pas téléchargés sur Twitter, espérons que nous vous expliquons en ce moment).

Quel était le nom de Maroon 5 avant d’être Maroon 5?

Nom et prénom de la personne qui a inspiré l’album ‘Songs About Jane’

6.- Puisque vous avez terminé toutes les étapes et que vous avez déjà les réponses à vos questions, entrez alors les liens de vos deux tweets ICI MERO ainsi que les autres données qui vous sont demandées. Dans ce même e-mail, nous vous contacterons.

Et maintenant, le premier à compléter la dynamique et à envoyer correctement ses données ils prendront un double pass pour le concert de Maroon 5 le 24 février prochain

IMPORTANT:

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, Alors restez à l’écoute pour elle.

– Cette dynamique commence le 20 février à 15 h. et se termine le même jour à 19 h.

– Les Les gagnants seront informés dans la nuit du 20 février (soyez donc très attentifs

– Il est important que vos comptes Twitter ne sont pas protégés (qui ne sont pas privés, alors), car il faut vérifier qu’ils ont bien suivi toutes les étapes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

–Les billets sont récupérés dans nos bureaux situés dans le CDMX, alors pensez que si vous participez d’une autre partie du pays.

Ce sont les heureux gagnants!

–Saul Eduardo Rivas Castillo

–María Angélica Coria Galindo

-Ana Jose Morales Castañon

–Marcos Sebastián González Castañeda

–Ivón Monserrat Huerta Guerra

–Cesar augusto lopez gutierrez

– Arturo Cruz Saucillo

–Rubén Antonio Ortiz villegas

–Valeria Alvarado

– Camila Andrea Venado Etchevers

Merci à tous d’avoir participé et à lundi!