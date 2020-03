Nous avons plus de billets pour Billy Joel!

6 mars Mexico sera l’un des plus grands adieux du monde de la musique. Nous le disons parce que le grand Billy Joel, le chanteur, auteur-compositeur et pianiste américain, fera ses adieux aux scènes mexicaines lors d’un spectacle au Foro Sol du CDMX, où nous pourrons écouter plusieurs de ses grands tubes comme “Ma vie”, “Uptown Girl”, “La rivière des rêves”, “Piano Man”, entre autres.

Et après un peu plus de 40 ans, Billy Joel a battu plusieurs records dans l’industrie de la musique à travers le monde, ce qui le positionne comme une véritable légende. Bien sûr, tout est fini et après plusieurs concerts à guichets fermés, 150 millions d’albums vendus, des dizaines de chansons sur les palmarès musicaux du monde et bien d’autres, le grand Billy Joel fera enfin ses adieux à son fidèle public.

En fin, Il y a de nombreuses raisons de ne pas manquer le concert de M. Billy Joel au MexiqueCependant, nous savons que les portefeuilles de beaucoup sont déjà très saignants avec tant de festivals et de concerts qui sont annoncés à Mexico et dans d’autres États de la République mexicaine. Si tel est votre cas, ici nous leur donnons la possibilité de les lancer grâce à notre célèbre bulletin de rue toujours utilisé. WOOOOOW

Où dois-je courir, mon oncle Sopitas?

Ce bulletin sera assez simpleEh bien, ce jeudi 5 mars Nous ferons le tour du centre historique de Mexico, vers 17h30. (Alors dépêchez-vous dans la chamba si vous voulez arriver)

Mais ce n’est pas tout, puisque ils devront être très conscients de cette note, car à travers elle, nous téléchargerons quelques photos de l’emplacement de notre sopibecario en question, qui offrira des billets pour le concert de Billy Joel. Parce que nous aimons répandre l’amour sous forme de concerts gratuits!

Eh bien, une fois que vous avez localisé notre cher correspondant, arrivez et Dites la phrase secrète: «Êtes-vous le crack des concerts? Je veux que Sopitas.com m’emmène au dernier concert de Billy Joel sur CDMX “, et le tour est joué, ce sera la clé avec laquelle vous obtiendrez un billet pour le concert intitulé “Piano Man” le 6 mars. Comment voient-ils?

Maintenant, voici les photos de la localisation de notre correspondant

LES BILLETS SONT FINIS 🙁 MAIS ICI NOUS LAISSONS NOS HEUREUX GAGNANTS !!