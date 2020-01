Nous avons trouvé cette chanson française de TikTok – écoutez le Tourner Dans Le Vide d’Indila ici! – HITC

TikTok a vu beaucoup de tendances aller et venir ces derniers mois, mais celle-ci est restée.

L’essor de TikTok dans le monde des médias sociaux a été presque sans précédent.

Créé en 2016 par la firme chinoise ByteDance, TikTok a explosé sur la scène mondiale et compte plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde.

L’application est réputée pour permettre aux utilisateurs de créer de courtes vidéos, d’une durée pouvant aller jusqu’à une minute, ce qui a conduit à un raz de marée de vidéos de danse, de synchronisation labiale et de comédie se déplaçant en ligne.

En raison de ses liens musicaux, les fans de l’application découvrent souvent de nouvelles chansons à travers les tendances qui vont et viennent et celle qui a dominé au cours des derniers mois a été une mystérieuse chanson française.

La chanson française sur TikTok

Au cours des derniers mois, TikTok a été inondé de vidéos de créateurs dansant ou en synchronisation labiale sur une chanson lourde et répétitive avec des paroles en français.

Certains ont même transformé la chanson en un défi avec des mouvements de danse spécifiques tandis que d’autres sont allés plus freestyle avec des danses à la chanson.

Quelle est la chanson?

La chanson en question est Tourner Dans Le Vide de l’artiste française Indila.

Traduit, Tourner Dans Le Vide signifie «Turn (or spin) in the Void» et est la deuxième chanson de l’album Indila Mini World de 2014.

Sur YouTube, la chanson a gagné 165 millions de vues, sans doute grâce à sa popularité sur TikTok.

Pas la chanson que vous cherchez?

Si Tourner Dans Le Vide n’est pas, en fait, la chanson que vous recherchez, il y a une chance que vous puissiez être après Dernière Danse, une autre chanson de l’artiste française Indila qui a de nouveau pris d’assaut TikTok.

Alors que Tourner Dans Le Vide est la deuxième chanson du Mini World d’Indila, Dernière Danse, qui signifie «Last Dance», est en fait la première chanson à apparaître sur l’album.

Dans d’autres nouvelles, le premier album de Viola Beach en tête des charts britanniques