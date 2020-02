«Nous ne sommes pas certains de notre avenir à ce stade»

Des détails récemment publiés ont apporté un éclairage supplémentaire sur l’ampleur de l’incendie qui a détruit la production d’Apollo Masters à Banning, en Californie, la semaine dernière.

Les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux vers huit heures du matin et il a fallu au total 75 pompiers plus de deux heures et demie pour éteindre l’incendie.

Étant donné que l’installation utilisait une multitude de produits chimiques potentiellement dangereux, une équipe de matières dangereuses a également fourni une assistance. Les préoccupations concernant la gamme de produits chimiques ont incité l’équipe Hazmat à émettre un avis d’évacuation à tous les résidents qui vivaient ou travaillaient dans un périmètre de 3 000 pieds de la structure. Ceux au-delà de cette limite mais toujours à proximité ont été encouragés à rester à l’intérieur.

La plupart des routes ont été rouvertes et les professionnels de l’environnement ont déclaré que les dommages chimiques avaient été contenus. Pourtant, une clôture de protection est en cours d’installation autour de l’ancien entrepôt, qui a été détruit par l’incendie. Avec un peu de chance, Banning – qui compte un peu moins de 30 000 habitants, selon le recensement de 2010 – connaîtra un retour à la normalité relative dans les prochains jours.

On ne peut pas en dire autant d’Apollo Masters, l’une des deux sociétés au monde connues pour créer de la laque, ce qui est presque obligatoire pour presser les maîtres du vinyle. (La maîtrise directe du métal est une alternative relativement coûteuse à l’utilisation de la laque, et le seul autre producteur de laque, MDC, est basé au Japon.)

Apollo a publié une déclaration reconnaissant le «feu dévastateur» et les «dommages catastrophiques» qu’il a créés. L’entreprise a également confirmé que ses employés sont en sécurité (plusieurs travailleurs étaient à l’intérieur de l’installation lorsque l’incendie s’est déclaré), que son avenir est «incertain» et que le soutien des clients et des fans de vinyle a été apprécié.

Les ventes de vinyles sont à leur plus haut niveau depuis des années, et on ne sait pas comment l’industrie se déroulera sans Apollo. Certains prévoient une interruption imminente de la fabrication du vinyle.

Au moment de la rédaction du présent rapport, les autorités n’avaient pas révélé publiquement les causes possibles de l’incendie.

Voici la déclaration complète d’Apollo:

À tous les merveilleux clients. C’est avec une grande tristesse que nous signalons que l’usine de fabrication et de stockage d’Apollo Masters a subi un incendie dévastateur et a subi des dommages catastrophiques. La meilleure nouvelle est que tous nos employés sont en sécurité. Nous sommes incertains de notre avenir à ce stade et évaluons les options alors que nous essayons de traverser cette période difficile. Merci pour tout le soutien que vous avez apporté au fil des ans et les notes d’encouragement et de soutien que nous avons reçues de vous tous.