“Nous parlons de la naissance de la culture des célébrités”, déclare Jarvis

Cinq ans de développement, Room 29, le projet de collaboration entre l’homme de la Renaissance moderne Jarvis Cocker et le polymathe musical, pianiste / rappeur / producteur / auteur-compositeur Chilly Gonzales, était aussi séduisant et dramatique que le monde qui l’a inspiré.

Nommée d’après la vraie salle 29 du Château Marmont, un hôtel à étages qui a ouvert ses portes sur Sunset Boulevard en 1929 et est immédiatement devenu un terrain de jeu pour les riches et célèbres d’Hollywood, la chambre 29 fait revivre certains des contes légendaires qui donnent à la pièce un caractère unique. mystique. Fasciné par son histoire et attiré par un piano qui se trouve dans son coin, Cocker et Gonzales ont élaboré un cycle de chansons qui donne vie à l’âge d’or du cinéma – et exhume certaines des légendes les plus célèbres d’Hollywood.

Écoutez Room 29 sur Apple Music et Spotify.

“Nous parlons de la naissance de la culture des célébrités”

“Nous parlons de la naissance de la culture des célébrités et de choses comme ça, je suppose”, dit Cocker. “De la façon dont vous obtenez une image de quelqu’un que vous voyez à l’écran, mais vous ne pouvez pas vous marier avec la vraie personne.”

Son utilisation du mot «se marier» est trop appropriée. L’un des récits les plus tristement célèbres du Marmont est celui de la lune de miel de Jean Harlow et Paul Bern – un «farrago», comme le dit Cocker, pendant laquelle le couple est resté, bien sûr, dans la chambre 29. «Ça n’a pas marché », Dit Cocker, sans aucun euphémisme. “Ce gars avait épousé le plus grand sex-symbol du monde à cette époque et – peut-être qu’il était juste dépassé par cela et s’est retrouvé incapable de consommer le mariage et a fini par se suicider.”

L’histoire se nourrit d’un courant sous-jacent tragique qui imprègne une grande partie du record, y compris l’histoire de Howard Hughes, un playboy, un magnat du cinéma et un aviateur pionnier qui «avait tous les atouts que tout le monde cherche – plus d’argent que quiconque pourrait imaginer et tout cela genre de chose – mais a fini par devenir complètement des crackers ».

Sous les paillettes et le glamour, et les histoires saisissantes de starlettes sniffant de la cocaïne sur des pianos, Cocker «recherchait le côté humain». “C’est la chose qui m’a époustouflé quand je suis allé là-bas pour la première fois à Hollywood”, se souvient Cocker. «Penser que tous ces films qui sont sortis à cette époque ont été tournés en un seul endroit et ils ont parcouru le monde entier: cela a établi une langue, et ce sont les gens qui l’ont inventée. Cela ne s’est pas produit naturellement. “

“Cela a déclenché toutes sortes de désirs et d’émotions”

Tout comme Room 29 lui-même évoque l’émerveillement d’un monde révolu, Cocker est fasciné par la façon dont les tout premiers films auraient affecté un public. «Je pense que lorsque ces premiers films sont sortis et que les gens sont entrés dans un cinéma et ont vu l’écran s’allumer et ces images plus grandes que nature d’autres personnes, je pense que cela a pu s’appuyer sur quelque chose de vraiment primal chez les gens, et c’est comme si cela se déchaînait tous ces types de désirs et d’émotions qui autrement n’auraient pas pu être exploités. »

Une chanson en particulier, «Trick Of The Light», capture cette merveille aux yeux écarquillés avec un passage à un orchestre à part entière. “C’est le moment où nous enfreignons les règles du reste du record”, dit Cocker. «Nous voulions que cela sonne comme s’il aurait pu être enregistré dans la chambre d’hôtel, donc j’espère que c’est assez intime et que vous êtes dans la pièce avec le piano et moi. Mais il y a un moment dans cette chanson où nous passons soudainement au grand écran, et il y a un orchestre, et le piano devient soudainement un piano à queue. »

Cocker continue: «J’espère que ce morceau est efficace pour traverser cette chose que, même si vous savez comment cela fonctionne, il y a quelque chose de si saisissant dans l’artifice de l’époque et ces films qu’il est toujours excitant quand vous vous laissez emporter par il. Vous ne pouvez pas y vivre. C’est une chose si belle et si séduisante que vous pensez en quelque sorte, peut-être qu’un jour je pourrai vivre dans un monde comme ça. Mais cela n’a jamais existé. »

“Vous pourriez tout avoir d’un coup”

Une autre chanson, «Ice Cream As Main Course», évoque le style de vie de l’élite hollywoodienne elle-même et a pris pour inspiration un vieux couple dans les années 90, que Cocker a vu dîner à l’emblématique Musso And Frank Grill, qui a ouvert ses portes en 1919 à Hollywood. Boulevard. “La femme avait ce turban et ces lunettes de soleil géantes et une robe très glamour, et le gars était également très habillé”, se souvient Cocker. “Parce que je pensais à toutes ces choses, je pensais vraiment que c’était comme deux des derniers membres survivants de l’ancienne aristocratie hollywoodienne à manger quelque chose.”

La prochaine fois que Cocker a regardé, leur table était couverte d’assiettes de nourriture: «Ils avaient ordonné que tout vienne en même temps, donc il y avait des bols de soupe, des assiettes de pâtes et des steaks, puis des coupes glacées sur le table. Cette image m’a vraiment étonné et m’a fait penser que c’était en quelque sorte le rêve hollywoodien – que vous pouviez tout avoir à la fois. »

Cocker et Gonzales ont rassemblé ces observations dans un spectacle sur scène qu’ils ont présenté à Hambourg comme un travail en cours en 2016 et qu’ils joueront au Barbican Theatre de Londres l’année suivante, avant de porter la production à Berlin et à Paris. “Nous avions de la musique et je travaillais sur des clips et des trucs comme ça”, dit Cocker. “L’ordre des chansons telles que vous les entendez sur le disque est essentiellement la façon dont elles sont interprétées dans le spectacle.”

“Je ferais mieux de faire en sorte que chaque mot compte”

Comme un duo de compositeurs de Brill Building, Gonzales et Cocker ont embrassé leurs rôles séparés, le premier assumant la responsabilité de la musique, le second des paroles. “C’est un peu comme les films auxquels nous faisons référence”, note Cocker. «Il y a eu une période où il y avait un système de studio et il y avait un moyen de faire des chansons et il y avait un moyen de faire des films, et c’était un peu semi-industrialisé. Mais les choses qui sont sorties de cette période jettent toujours un sort sur les gens aujourd’hui, et les gens sont toujours fascinés par la façon dont ces chansons ont été écrites et comment ces films ont été réalisés. »

Le style de piano de Gonzales était parfait pour puiser dans cette époque révolue. “J’ai toujours trouvé qu’il y avait une sorte de teinte de mélancolie hollywoodienne dans certains de ses morceaux de piano instrumentaux”, dit Cocker. «Normalement, avec Pulpe disques, nous avons tous contribué à la musique et c’était mon travail de faire les paroles. » Cette fois, cependant, le rôle de Cocker “était de faire correspondre les mots avec ce qu’il avait écrit”. “Je pensais, eh bien, si c’est mon travail, je ferais mieux de faire en sorte que chaque mot compte.”

Ce qu’il a fait. Chaque chanson de la salle 29 contient son propre récit, fonctionnant à la fois comme une vignette autonome tout en remplissant l’image plus grande. Le résultat est un projet à cheval sur les mondes théâtral et musical: parfait pour la scène, mais aussi un album cohérent qui fonctionne à part entière. En dépit de le transformer en un spectacle théâtral, Cocker n’a aucun plan pour infiltrer Hollywood lui-même.

“On m’a demandé de faire des films et d’autres trucs, et j’ai toujours été vraiment mauvais”, dit-il. “Les gens m’offrent souvent des rôles dans les choses parce qu’ils vous voient sur scène et qu’ils vous voient jouer, alors ils pensent, Oh, eh bien, il est confiant.”

Mais, Jarvis conclut: «J’essaie toujours de déterminer mon rôle. Donc, l’idée de tenter de me mettre dans l’esprit de quelqu’un d’autre est vraiment impossible. “

La chambre 29 peut être achetée peut être achetée ici.