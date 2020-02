Nous vous emmènerons en Colombie au début de la tournée Merci Total Soda Stereo!

Maintenant, le dsbrg est déjà assemblé, et c’est que quelques semaines après Charly alberti et Zeta Bosio mettre des milliers de personnes à chanter en donnant une revue de la discographie de Stereo Soda dans ses trois concerts au Mexique (Tijuana, Guadalajara et CDMX), une opportunité GOLDEN est venue que tout fan de l’éternel Gustavo Cerati et l’entreprise devrait en profiter.

On sait que «Thanks Totals» est le nom de la tournée que l’Amérique latine fera pour célébrer la musique et l’histoire de Soda Stereo. Mais attention car comme mentionné précédemment, ces concerts auront des invités de classe mondiale. Là pour leur brûler, ils seront invités des figures comme Adrián Dárgelos (Babasonic), Andrea Echeverri (Velouté), Benito Cerati, Chris Martin (Coldplay) – qui jouera sûrement de la “Light music” comme il l’a fait en Argentine -, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes, León Larregui (Zoé), Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán (Café Tacvba), entre autres.

Maintenant, cette tournée en Amérique latine (et quelques arrêts aux États-Unis), commencera en Bogota Colombie, et conclura – pour l’instant – dans Santiago du Chili le 14 mai, envisageant des présentations en Argentine, au Panama, en République dominicaine, au Costa Rica, etc., et devrait marquer un événement historique pour tous les fans de l’un des groupes de rock les plus importants de l’histoire.

Les visites au Mexique auront lieu le 7 mars à l’Estadio Caliente (Tijuana), le 10 mars à l’Estadio 3 de Marzo (Guadalajara) et le 12 mars au Foro Sol (CDMX), mais… Pourquoi attendre jusqu’en mars si VOUS pouvez assister au début de cette tournée, qui se fera en Colombie?

C’est comme ca! Sopitas.com est à la recherche du plus grand fan de Soda Stereo pour l’emmener à Bogotá et il peut faire face à la tournée épique de “Thanks Totals”, une phrase qui a immortalisé Cerati pour l’éternité. De plus, même Chris Martin l’a dit à la fin de la “Light Music”, au stade Ciudad de Plata, en Argentine.

Que dois-je faire pour m’emmener en Colombie, Soupes?

Comme nous l’avons déjà dit, nous recherchons le ventilateur stéréo le plus Soda. La chose sera comme ça: Le gagnant s’envolera pour Bogotá, en Colombie, au départ de Mexico le 29 février, et reviendra à l’AICM le 1er mars. Le transport local, l’entrée au concert (évident) et l’hébergement pour la nuit seront inclus. (Oeil, n’inclut pas la nourriture ou l’indemnité journalière). C’est une dynamique pour un seul vainqueur, ce n’est pas une double passe. Bien sûr, il est INDISPENSABLE que vous ayez un passeport valide et que vous ayez l’âge légal.

Voici les étapes à suivre:

1) Partagez cette note sur votre Twitter, et dans ce même tweet, expliquez-nous pourquoi vous et vous seul méritez d’aller à ce début de la tournée en Colombie. Montrez-nous votre fanatisme pour Soda Stereo. Vous devez utiliser #GraciasTotalesXSopitas ainsi que @Sopitas et @SopitasFM. (Cela peut être fait maintenant).

2) Restez à l’écoute pour cette même note car demain 20 février, nous lancerons une question du groupe dans la journée. Il n’est pas nécessaire que vous téléchargiez votre réponse n’importe où, ayez-la à portée de main, car au final vous en aurez besoin.

(Ici, nous allons poser la question)

3) Revoyez cette même note le vendredi 21 février car nous poserons une autre question au groupe dans la journée. Il n’est pas nécessaire que vous téléchargiez votre réponse n’importe où, ayez-la à portée de main, car au final vous en aurez besoin.

(Ici, nous allons poser la question)

4) Syntonisez «Soupes x Extérieur«Près de la gare 105.3FM en extérieur, le lundi 24 février de 7 heures à 10 heures, nous lancerons deux autres dernières questions, mais À L’AIR. Ensuite, prenez vie pour ne rien manquer. Vous n’avez pas non plus besoin de télécharger ces réponses sur un réseau social. (Vous pouvez télécharger l’application Aire Libre ici Android – Apple)

5) Une fois que vous avez les réponses aux 4 questions, vous devez les saisir ICI MERO dès que possible, avec l’URL de votre tweet de l’étape 1 et les autres informations demandées. La première personne à répondre correctement aux questions et à suivre les autres étapes vous conduira à participer à ce grand concert.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le gagnant sera annoncé le Mardi 25 février via notre programme ‘Sopitas x Aire Libre’ en 105.3FM, et plus tard, dans cette même note.

– Cette dynamique commence le 19 février et se termine le 24 février 2020.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

– Ce concours est EXCLUSIF pour les habitants du CDMX. Bientôt, il y aura des surprises pour le reste de la république.