Nous vous emmenons à Bahidorá 2020 pour vivre l’expérience complète!

Janvier a duré environ 47 jours et la vérité est que février est déjà juste et nécessaire pour nettoyer l’esprit pendant un certain temps. Que pensez-vous de la musique + art + soleil + Las Estacas? Que diriez-vous d’aller manquer le Carnaval de Bahidorá trois jours de suite? La vérité semble incroyable et plus encore avec la gamme super méga qui est sortie cette année … Là pour commencer, Erykah Badu va se produire pour la première fois au Mexique! Pour continuer la fête, pensez-vous un peu de Goldlink, quelque chose du producteur d’électronique David August et certains des Mexicains Sotomayor et Roderic? L’avez-vous déjà imploré? Continuez à lire ..

Comme chaque année, le parc naturel de Las Estacas regorge de fêtes grâce à la proposition unique et incroyable de Bahidorá. Cette nouvelle édition du Carnaval qui nous fait danser et vibrer au rythme de certains des meilleurs actes musicaux au milieu d’un environnement naturel, est plus grande que jamais. En plus de ceux déjà mentionnés, 50 événements live, des sets de DJ pour nous faire exploser la tête et des performances spéciales qui feront de Las Estacas un paradis surréaliste environ trois jours de danse sans fin seront présentés.

Comme nous savons qu’il est presque impossible de ne pas vouloir y aller, mais que parfois la chose n’est pas 100 économiquement parlant, Sopitas.com veut vous montrer son visage. Nous voulons vous emmener avec l’expérience complète afin que votre seule préoccupation soit de savoir comment vous allez le faire pour vous amuser sérieusement! Il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous. De plus, le mieux est que nous vous emmènerons dans un festival complètement durable. Bahidorá est un festival qui se soucie intensément de l’environnement et avec beaucoup d’efforts, ils ont réussi à être un festival avec zéro émission de carbone. Regardez ici la vidéo:

1.- Partagez cette note dans votre compte Twitter personnel avec le hashtag # BahidoráXSopitas. Dans ce même tweet Dites-nous qui est votre artiste préféré de Bahidorá 2020 et dites-nous pourquoi. N’oubliez pas de marquer @Sopitas et @SopitasFM. Vérifiez que votre profil Twitter soit ouvert.

2.- Dans un autre tweet, montrez-nous votre fanatisme pour le carnaval de Bahidorá, cela vaut la peine d’envoyer des photos, des vidéos, des expériences passées avec vos amis (nous devrons confirmer que les photos sont vraiment les vôtres et que vous n’avez pas «emprunté»), quoi vous voulez, et dites-nous pourquoi vous voulez gagner ce prix. Tenez compte du fait qu’en plus de vous donner votre pass pour l’événement, nous vous offrirons également le camping et le transport. N’oubliez pas qu’ici, vous devez également utiliser # BahidoráXSopitas ainsi que @Sopitas et @SopitasFM.

2.- Répondez aux questions suivantes (attention, ne téléchargez pas les réponses sur Twitter, en ce moment nous vous disons ce qui va suivre).

– En plus d’Erykah Badu, quel autre artiste a joué pour la première fois au Mexique à Bahidorá?

– Quel est le nom de l’album et de la chanson qui a donné ses deux premiers Grammys à Erykah Badu?

– Quels axes ont attaqué Bahidorá pour être un festival durable? (vous pouvez le vérifier dans la vidéo ci-dessus).

3.- Entrez l’URL de votre tweet avec les réponses de l’étape 2 ICI MERO, ainsi que les autres données demandées.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le premières personnes à terminer correctement les étapes, seront les gagnants.

– En plus d’informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le 10 février et se termine le 12 février.

– Les gagnants seront informés le 12 février dans l’après-midi.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.