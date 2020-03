Nous vous expliquons comment vous laver correctement les mains avec votre chanson préférée

Face à l’épidémie imminente du coronavirus COVID-19 dans le monde, les autorités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne se lassent pas de répéter des mesures préventives à la population pour éviter une propagation accrue du virus dans la population.

Entre l’arrivée et la fin de l’arrivée du COVID-19, 😷 (connu sous le nom de #coronavirus) au Mexique, nous vous laissons ici quelques mesures de prévention de base, si basiques qu’elles devraient faire partie de notre routine quotidienne ☝😌 # Coronavid19 pic.twitter.com/ RI98g3iw9z

– Sopitas (@sopitas) 28 février 2020

L’un d’eux consiste à se laver constamment les mains à l’eau et au savon, une astuce qui, si elle semble simple, peut être assez efficace au moment de lutter contre la contagion du COVID-19Eh bien, comme vous le savez toucher votre visage avec vos mains, après avoir touché des surfaces contaminées, est l’un des moyens les plus fréquents pourquoi les gens contractent le virus qui est apparu fin 2019 à Wuhan, en Chine.

Bien que la technique soit simple, Plusieurs infographies avec des paroles de chansons ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux qui vous aident à vous laver les mains correctement et pendant le temps nécessaire pour le faire.. Vous les avez sûrement vus, mais ce que vous ne saviez probablement pas, c’est que vous pouvez faire vos propres infographies, en vous concentrant sur l’utilisation de gel antibactérien ou sur le lavage des mains avec du savon. Hé!

N’oubliez pas de vous laver les mains ’@ tdccshitpost pic.twitter.com/Armt3XYikV

– Two Door Cinema Club (@TDCinemaClub) 10 mars 2020

C’est possible grâce à la page Wash Your Lyrics, celui où il vous suffit de mettre le titre de la chanson que vous aimez le plus, l’artiste qui la joue, et elle générera automatiquement une infographie pour vous –Comme celui partagé par Two Door Cinema Club– où ils détaillent les étapes à suivre en fonction des paroles de la chanson.

Voici un exemple de ce que nous disons:

Comme vous le verrez, la technique dure environ 30 secondes – Assez pour tuer les bactéries sur vos mains – et la meilleure chose à propos de la page est que vous pouvez mettre n’importe quelle chanson qui vous vient à l’esprit, et si vous voulez utiliser du savon ou du gel.

Maintenant oui ce type d’outils facilite non seulement la prévention des coronavirus, Nous pouvons également enseigner à quiconque peut se laver les mains et éviter la contagion. au rythme de votre chanson préférée. Exactement ce dont nous avions besoin!