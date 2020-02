Nous vous invitons à une soirée exclusive pour écouter le nouvel album de Justin Bieber avant tout le monde!

Quelqu’un ou n’importe quel croyant ici? Faites bien attention car cette nouvelle vous plaira. Comme vous le savez peut-être, Justin Bieber a confirmé il y a quelques jours dans le programme Ellen Degeneres la date de sortie de votre nouvel album, ainsi que le nom que vous recevrez.

Cette prochaine production de l’interprète canadien, recevra le nom de ‘Changes’ et se dévoilera le 14 février – là pour tous les amoureux – mais comme sur Sopitas.com nous voulons récompenser votre fanatisme pour le désormais adulte Justin Bieber, nous voulons Emmenez-vous à écouter l’album avant tout le monde. Je veux dire, AUJOURD’HUI!

De «Changements», nous pouvions déjà entendre le premier single, intitulé «Intentions», dans lequel Bieber a mis son grain de sable parce qu’il était associé à l’organisation à but non lucratif Alexandria House, qui fournit un logement sûr et avec soutien aux femmes et aux enfants qui Ils passent d’un refuge d’urgence à une stabilité économique et à un logement permanent. Très bon JB, rendant justice au nom de son nouvel album. Justin a fait don de millions de dollars à Crayons de promesse, offrant un accès à une éducation de qualité à des milliers d’étudiants à travers le monde, mais pas seulement, mais ils ont également engagé un dollar par billet vendu de leur tournée «Changements» au Fondation Bieber, qui appuiera les programmes de santé mentale et de bien-être.

Dites ce qui se passe en écoutant l’album!

Calme-toi, calme-toi, ça y va. Tout d’abord, il est important de mentionner que cette opportunité est réservée aux adultes – ils disent que vous pouvez boire un verre et tout – et vous devez être libre aujourd’hui 13 février à 21h.

Ce que vous devrez faire est le suivant:

1.- Partagez cette note dans votre compte Twitter personnel, et dans ce même tweet, dites-nous pourquoi vous voulez aller écouter l’album de Justin Bieber avant tout le monde dans cette soirée exclusive. Vous devez utiliser #JustinBieberXSopitas, @Sopitas et @SopitasFM.

2.- Dans un autre tweet, montrez-nous votre fanatisme de Justin Bieber, cela vaut la peine de montrer vos affiches, vos disques ou tout ce que vous avez. De la même manière, vous devez utiliser #JustinBieberXSopitas, @Soupset @SopitasFM.

3.- Entrez les liens de vos deux tweets ICI, avec les autres informations demandées. Et rappelez-vous, cette dynamique est réservée aux adultes (il vous sera demandé une pièce d’identité officielle pour entrer).

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Les premières personnes qui termineront correctement les étapes seront les gagnants.

– En plus d’informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le 13 février et se termine le même jour.

– Les gagnants seront informés le 13 février dans l’après-midi.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

** GAGNANTS **

Paulina Alarcón Reyes

Frida Melissa Mejía Castillo

Deneb Torres Espinosa

Frida Anel Martínez Bahena

Jaime Alberto Meza Ceballos