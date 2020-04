Nouveau batteur d’agneau de Dieu, Art Cruz: «Ma mission est d’être une figure inspirante pour tout le monde»

Nouveau AGNEAU DE DIEU le batteur Art Cruz a récemment parlé à RadioactiveMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radio “Wired In The Empire”, sur le processus d’enregistrement du prochain album éponyme du groupe. Selon Cruz, le LP marque la première fois depuis de nombreuses années que les AGNEAU DE DIEU suivi leurs instruments tout en étant physiquement dans le même studio en même temps.

“Nous étions tous [in the studio] ensemble, ce qui, à ma connaissance, cela fait longtemps – peut-être depuis «Brûlez le prêtre» [1999] ou “[As The] Palaces Burn ‘ [2003]- qu’ils ont en fait tous été ensemble au même endroit pour enregistrer, ” Art dit (entendre le son ci-dessous). “Je pense que dans le passé, ils faisaient de la batterie ailleurs, puis des guitares ici et des chants là-bas. C’était un de ces types de situations. Et puis nous avons réalisé: ‘Vous savez quoi? Je pense que nous avons juste besoin de tous être ensemble.’ L’ambiance était tellement inexplicable, mec, que c’était juste une énergie si spéciale, juste d’être ensemble… Nous étions tous d’accord pour dire que nous devions être ensemble pour faire ce disque du début jusqu’à la fin, et c’est comme ça, et c’est comme ça ça venait.”

Cruz a continué en disant que c’était une expérience “spéciale” de voir ses nouveaux camarades de groupe se reconnecter en studio d’une manière qu’ils n’avaient pas fait depuis près de deux décennies.

“Je viens aussi du point de vue d’un fan”, a-t-il expliqué. “J’ai toujours été fan du groupe; ils ont toujours été mon groupe de métal préféré. Il y a beaucoup de choses que je n’ai jamais vécues. Ils ont fait des choses que je n’ai jamais faites. J’ai depuis de nombreuses années, mais à la fin de la journée, à ce niveau, il y a beaucoup de choses que je n’ai jamais pu expérimenter. Donc, pour les voir complètement, appuyez presque sur le bouton de réinitialisation avec moi, pour faire partie avec moi, je pense que c’est très authentique et c’est une chose spéciale de le réaliser. Comme, “Wow, ces gars-là, ils le revivent juste avec moi.” Et ils ne se débrouillent pas – ils ont tous été là, l’ont fait. Ils sont vraiment excités pour moi et heureux de pouvoir en faire l’expérience avec moi. “

Art, qui a déjà joué avec DENT et VENTS DE PESTE, a ajouté qu’il ne prend pas position avec AGNEAU DE DIEU légèrement.

“Cela me permet de continuer et de rester humble en même temps”, a-t-il déclaré. “Heureusement, c’est très inspirant pour les autres, et les gens en parlent très fort. Je reçois des messages [about it] beaucoup, que ce soit mon Instagram ou Twitter, ou quoi que ce soit. Les gens sont véritablement influencés et inspirés par mon histoire. J’en ai fait ma mission à partir de maintenant, pour être vraiment une figure inspirante pour tout le monde. Et cela signifie rester à la terre et rester fidèle à qui je suis. C’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment – du moins j’espère que je n’ai jamais vraiment perdu ça. Mais je le garde aussi réel que possible, mec. Je dois toujours le faire. “

Cruz rejoint officiellement AGNEAU DE DIEU l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Art rempli pour Chris sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites au cours des deux dernières années avant d’être nommé Adlerremplacement officiel de juillet dernier.

Cruz a fait ses débuts en direct avec AGNEAU DE DIEU en juillet 2018 à Gilford, New Hampshire.

Dû le 19 juin via Epic Records, “Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

AGNEAU DE DIEUa annoncé la tournée européenne du printemps 2020 avec KREATOR et VOYAGE ÉLECTRIQUE a été reportée à la suite de la pandémie de coronavirus. AGNEAU DE DIEU espère toujours lancer une tournée nord-américaine avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU le 12 juin à Bristow, en Virginie, en attendant le confinement de la maladie. Les dates sont prévues jusqu’au 13 novembre à Reno, Nevada.



