Nouveau biopic de Whitney Houston écrit par le créateur de «Bohemian Rhapsody»

Le monde de la musique biopics est loin d’être nouveau. Certains datent de la fin des années 60 et du début des années 70. Cependant, ces dernières années, ils ont été le trésor de nombreuses sociétés de production cinématographique. Voyant le succès au box-office de Bohemian Rhapsody, plusieurs maisons de production ne voulaient pas être laissées pour compte. Le dernier annoncé dans ce genre est le prochain épisode de la vie de The Voice, chanteuse, compositrice et actrice de renom Whitney Houston.

Ce sont des nouvelles pour exciter tout amateur de cinéma et de musique. Mais heureusement, il reste encore de bonnes surprises à révéler. Pour ce nouveau biopic de Whitney Houston, l’écrivain chargé de lui donner vie est Anthony McCarten. Oui, celui responsable des succès comme Bohemian Rhapsody, The Theory of Everything, The Darkest Hour et le récent épisode de Netflix The Two Popes.

Dans la déclaration qu’il s’agit déjà d’un travail en cours, les producteurs ont décrit le film comme «Une célébration joyeuse, émotionnelle et déchirante de la vie et de la musique de la meilleure chanteuse pop R&B féminine de tous les temps, après son voyage de l’obscurité à la célébrité musicale». Ils ont ajouté: «Bien qu’elle soit très franche sur le prix demandé par la célébrité, la saga sera riche et complexe sur sa recherche du mariage parfait entre la chanson et la chanteuse et le public, et en même temps l’histoire émouvante d’une simple fille. de Jersey essayant de trouver le chemin du retour. “

De son côté, plusieurs nominés aux Oscars, Anthony McCarten, ont également parlé du processus de création du biopic de Houston. “Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir le soutien et la contribution de nombreuses personnes clés qui connaissaient le mieux Whitney et qui seront là au moment de la réalisation de ce film. »Dit McCarten. “Je travaille en étroite collaboration avec chacun d’eux pour raconter authentiquement l’histoire extraordinaire d’un talent sans précédent qui nous a été retiré trop tôt.”

Jusqu’à présent, il n’y a pas de réalisateur confirmé, bien que le nom de Stella Meghie y résonne fortement. Son dernier travail est le drame romantique The Photograph. Il a été créé en février de cette année et a rapporté plus de 20 millions de dollars, récoltant des critiques principalement positives.

Dans ce biopic dramatisé de Whitney Houston, nous verrons sûrement certains des secrets révélés dans le documentaire Netflix Whitney. Il y a beaucoup de discussions sur la maltraitance des enfants qu’elle a subie, ses terribles problèmes conjugaux avec la chanteuse Bobby Brown, sur la façon dont elle a été forcée d’oublier sa relation amoureuse avec une autre femme et la relation difficile qu’elle avait avec son père. C’est clair, sans oublier de mentionner tous ses grands succès en tant que personne et en tant que professionnel.